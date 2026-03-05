Noche Magenta 2026 buscará apoyar proyectos para el empoderamiento femenino en Costa Rica

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la organización ALAS Costa Rica anunció la realización de Noche Magenta, una actividad que pretende reunir muchas personas con el objetivo de impulsar proyectos que promueven el empoderamiento femenino y la igualdad de género en el país.

El evento se llevará a cabo el martes 10 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Crowne Plaza Corobicí, donde se espera la participación de más de 250 personas entre representantes de empresas, organizaciones aliadas y distintos sectores comprometidos con generar más oportunidades para las mujeres.

Según explicó Nuria Marín, la actividad busca ir más allá de una simple conmemoración y convertir el 8 de marzo en acciones concretas que permitan fortalecer programas sociales.

“Noche Magenta se ha convertido en una plataforma muy importante para ampliar el impacto de nuestro trabajo. Nos permite transformar la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en acciones reales que impulsen el liderazgo, la autonomía y las oportunidades de muchas mujeres”, señaló Marín.

La actividad también representa una oportunidad para que empresas y organizaciones se sumen a iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión.

Por su parte, Cristina Izquierdo destacó que el encuentro busca involucrar a más sectores de la sociedad en la construcción de un país más justo.

“Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres implica compromiso. Este evento invita a invertir en igualdad y a formar parte activa de los cambios que Costa Rica necesita”, afirmó.

Reconocimiento a quienes impulsan la igualdad

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la entrega de los Premios ALAS 2026, que reconocen a personas y organizaciones que trabajan por la equidad de género.

Entre las categorías destacan Mujer Inspiración, Empresa a favor de la igualdad, Aliado a favor de la igualdad, Mujer Visionaria y Mujer Invencible, que buscan destacar trayectorias y proyectos que han generado impacto social.

Programas que buscan cambiar vidas

Los recursos que se recauden durante la actividad se destinarán a fortalecer varios programas sociales de la organización. Uno de ellos es Vestirse con ALAS para Triunfar, una iniciativa que, junto al sector privado, brinda ropa ejecutiva, mentoría y talleres prácticos para apoyar a mujeres en condición de vulnerabilidad que buscan incorporarse al mercado laboral.

Solo en 2025, este programa benefició a más de 150 mujeres, mientras que el año anterior alcanzó a unas 80 participantes.

Otro de los proyectos es ALAS sin Violencia, que promueve la prevención de la violencia de género y la reflexión sobre los derechos humanos mediante actividades culturales como cineforos y espacios de diálogo.

Durante el último año, la organización también desarrolló talleres y campañas de sensibilización que impactaron a más de 800 personas, además de alcanzar a millones de usuarios en plataformas digitales.

Las personas interesadas en asistir a la actividad pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma eticket.

Mujeres a homenajear :

1. Evelyn Navarro, Chief Investment Officer BAC

2. Laura Bonilla, Gerente General de B&C Exportadores, y Productos Congelados Bajo Cero S.A (ByC Exportadores)

3. Natalia Guillén, Especialista con más de 15 años en Odontología y Prostodoncia (SkyPublicidad)

4. Fifco

5. Marcela, dueña de Dgala

6. Cristina Sansonetti, Socia líder de la práctica de impuestos y servicios legales de KPMG Costa Rica (KPMG)

7. Elieth Sánchez, primera mujer comerciante de café

8. Susy Wing, Japdeva

9. Roxana Sosa, Presidenta de Tripp Cargo Logistics

10. Marian Sanchez, Senior Director Quality(Edwards)

11. Judith Jiménez Torrealba, Directora de Maternidad y Jefe de Calidad, Hospital Metropolitano (Grupo Montecristo)

12. Gloria Bejarano, Primera dama de Costa Rica durante el gobierno del presidente Rafael Calderón Fournier y diputada de la Asamblea Legislativa 2010-2014 (Osa Perezosa)

13. Marlen Fernandez, Gerente General de Interamericana de Comunicación (Interamericana de Comunicación)

14. Cenecoop

15. Maria Laura, Fundadora Biosfera Skincare Costa Rica (Biosfera)

16. Valeza Rodríguez, Co-creadora de Sin Reglas-Empresaria, arquitecta y creadora de contenido (Sin Reglas)

17. Laura Guerrero, Co-creadora de Sin Reglas,CEO Zulú. Experta en negocios digitales y marketing digital CEO Zulú (Sin Reglas)

18. Cristiana Nassar, comunicadora

19. Thais Alfaro, comunicadora Buen Día

20. Carmen Moya, primera neonatóloga de CR

21. Josette Altmann, primera mujer elegida Secretaria General de FLACSO

22. Ileana Rojas, CEO de Intel

23. Maria Jesús Prada Picado, Teletica

24. Yohana Montero (DE Cadena)

25. Andrea Hulbert, Socia fundadora de Hulbert Volio Abogados- Abogada especialista en resolución de conflictos. Litigante y Árbitro.