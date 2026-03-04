Reconocidos periodistas y figuras públicas se reunirán en foro gratuito en Pavas

El evento se realizará en el auditorio Super Salón en Pavas. (foto mujeres exitosas /captura)

Si usted quiere escuchar historias de liderazgo, comunicación y trayectoria profesional en un mismo lugar, esta es su oportunidad. Este 5 de marzo se realizará una nueva edición del Foro Mujeres Exitosas, un evento que reunirá a periodistas, políticos y figuras públicas en el auditorio Super Salón, en Pavas.

La actividad se desarrollará de 8:30 de la mañana a 7 de la noche y será totalmente gratuita. La organización está a cargo de la empresaria Yesenia Bermúdez, quien confirmó que esta será la novena edición del encuentro.

La actividad contará con reconocidos invitados de distintos sectores. (foto mujeres exitosas /captura)

La entrada es gratuita, pero debe reservarse previamente. (foto mujeres exitosas /captura)

Invitados de distintos sectores

Entre las figuras confirmadas destacan Yessenia Reyes, Marcelo Castro, Norval Calvo, Frederick Fallas, Mahyla Roth, Steven Barahona, Julio Arrieta, José Aguilar Berrocal, Julián Villalta, Johanna Bukele, Walter Campos y Giovanni Calderón, entre otros invitados del medio.

La jornada incluirá charlas, espacios de conversación y experiencias personales enfocadas en crecimiento, liderazgo y superación.

Entrada gratuita y beneficios adicionales

Bermúdez explicó que la entrada no tiene ningún costo, pero las personas interesadas deben apartar su espacio previamente al teléfono 6243-1303.

Además, el evento contará con amplio parqueo para mayor comodidad de los asistentes. Como parte de la dinámica, también se realizarán rifas y se entregarán regalos durante la jornada.

El Foro Mujeres Exitosas busca consolidarse como un espacio de inspiración y aprendizaje, donde diferentes voces compartan sus experiencias en un ambiente cercano y accesible para todo público.