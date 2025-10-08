Norval Calvo recordó la regañada que se llevó por algo que hizo en el río Tárcoles

Norval Calvo contó la anécdota que vivió en el río Tárcoles. (Cortesía/Cortesía)

Norval Calvo recordó un momento inesperado que vivió en el río Tárcoles cuando un policía le llamó la atención por lo que estaba haciendo.

El presentador contó entre risas cómo recibió la regañada y reflexionó sobre la experiencia que no esperaba vivir mientras disfrutaba del lugar.

“La vez pasada, yo compré hueso jarrete, me llevé como cinco kilos, me paré ahí y empecé a echarle a todos los cocodrilos y empezó esa vara efervescente (al ver los cocodrilos comiendo)”, dijo el comunicador.

Norval Calvo expresó que no sabía que era prohibido alimentar este tipo de animales. (Alonso Tenorio)

El humorista detalló que no sabía que alimentar a este tipo de animales silvestres era prohibido.

“Después tenía al policía atrás y me dice: ‘Eso es prohibido’ y empecé a tirarlos por allá”.

Por su parte, Cristian Tristán le dijo que era prohibido alimentar cualquier tipo de animal silvestre, entre ellos monos, aves y felinos. “Eso lo aprendí ese día y entonces, mejor no llevar nada”, comentó.

Entre su anécdota, la humorista Katherinne González lo vaciló y le dijo que le gustaban los cocodrilos, pero que él era un lagarto. “Cállate”, le dijo Norval.

La risa de la humorista fue tan contagiosa que pidió disculpas por vacilar a su jefe. “Ahí me disculpan los decibeles de mi risa, es que no me ayudan”, comentó en el clip que subieron en redes de Pelando el Ojo.