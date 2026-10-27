Pablo Guzmán habla por primera vez de la muerte de su padre y conmueve con mensaje

Pablo Guzmán compartió un emotivo mensaje para despedirse de su papá. (Miguel ángel Guzmán /Miguel ángel Guzmán)

Pablo Guzmán, director de Deportes de Grupo Repretel, compartió un emotivo mensaje para despedirse de su papá, Miguel Ángel Guzmán Chaves, cuyo fallecimiento fue comunicado por la televisora.

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A través de sus redes sociales, el periodista recordó los sacrificios que hizo su padre para sacar adelante a su familia, las enseñanzas que le dejó y el apoyo que recibió de él a lo largo de su vida.

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“Desde niño lo vi trabajando en todo lo que fuera necesario para sacarnos adelante; nos enseñó a creer y honrar a Dios”, escribió Guzmán.

El comunicador también contó que, aunque su papá no era muy expresivo ni cariñoso, siempre encontraba la manera de demostrarle cuánto lo admiraba.

Miguel Ángel Guzmán Chaves fue un apoyo fundamental en la vida del periodista. (Pablo Guzmán /Pablo Guzmán)

Papá de Pablo Guzmán era su mayor admirador

Uno de los recuerdos que más marcó al periodista ocurrió cuando su padre lo escuchó trabajando en Monumental, junto a la reconocida periodista Amelia Rueda.

Guzmán recordó que aquella vez recibió una llamada en la que su papá le expresó lo orgulloso que estaba de él y de su trabajo en los medios de comunicación.

“Mi fan de Conexión, de 120 minutos, de los 11 Titulares, de todo lo que hacía”, escribió el director de Deportes, al recordar el respaldo que recibió durante su carrera.

Además, describió a su padre como su sostén en los momentos difíciles, una persona que siempre tenía un consejo sabio o una oración para ayudarlo a encontrar una solución a los problemas.

Pablo Guzmán recordó la última semana de su papá

El periodista también hizo referencia a los difíciles días que vivió junto a sus seres queridos antes de la muerte de su padre.

“Esta última semana, la peor que hemos vivido como familia, nos siguió demostrando su fuerza y amor”, expresó.

Finalmente, Guzmán se despidió con unas palabras que reflejaron el amor y la admiración que sentía por su papá.

“Hasta siempre Pa. Te amo y estoy orgulloso de ser su hijo”, concluyó.

La velación será este martes 27 de octubre, a las 5 p. m., en Casa Roble, en San Ramón de Alajuela; las honras fúnebres se realizarán el miércoles 28, a las 10 a. m., en la Iglesia de Adoración y el Cementerio Municipal de San Ramón.