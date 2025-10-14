Padre de Greeicy Rendón detenido por presunto secuestro y tortura

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue detenido en Cali por presuntos delitos de secuestro y tortura. (Cortesía Jogo)

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, por su presunta participación en delitos de secuestro y tortura ocurridos en 2023, tras el robo en la finca de la artista en Rionegro, Antioquia.

El sábado 11 de octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Luis Alberto Rendón durante un patrullaje en el barrio Lourdes, en el sur de Cali. El hombre fue interceptado a bordo de un vehículo Nissan Kicks blanco, y al solicitar su identificación, los oficiales confirmaron que existía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia, por los delitos de secuestro y tortura.

LEA MÁS: Marcela Negrini responde a los duros ataques que recibió por bailar la nueva pieza de Greeicy

Tras su aprehensión, Rendón fue puesto a disposición de la Fiscalía y posteriormente trasladado a la estación policial de Meléndez, donde se realizaron los trámites judiciales correspondientes.

Un caso ligado al robo en la finca de Greeicy

Greeicy está más que lista para cantarle a los ticos (Tomada de Instagram)

La orden de captura está relacionada con hechos ocurridos en 2023, cuando la cantante Greeicy Rendón fue víctima de un millonario robo en su propiedad ubicada en el sector de Llanogrande, Rionegro (Antioquia).

Según diversas versiones de prensa, durante las acciones para recuperar los objetos robados, habrían ocurrido forcejeos y agresiones en las que dos trabajadores de la finca resultaron afectados. El entonces comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanny Puentes, explicó que los empleados no eran sospechosos del hurto, por lo que se abrió una investigación paralela por presunta tortura y secuestro simple.

LEA MÁS: Greeicy muestra a su hijo en su nuevo video musical con joya tica de fondo

“Un equipo de criminalística recolectó evidencias y elementos materiales probatorios que se están analizando con la Fiscalía General. Con esos elementos esperamos dar pronta captura y recuperar los objetos hurtados”, declaró el oficial en su momento.

De acuerdo con la investigación, Luis Alberto Rendón —conocido musicalmente como el Cachorro— habría participado en las acciones para dar con los responsables del robo, y en ese contexto se le señala de haber incurrido en los dos delitos que hoy lo mantienen bajo proceso judicial.

La audiencia y los cargos

Durante el fin de semana se realizaron las audiencias preliminares. La Fiscalía le imputó los cargos de secuestro simple y tortura, los cuales Rendón no aceptó. Posteriormente, el ente acusador pidió al juez imponerle medida de aseguramiento. Finalmente, el tribunal decidió que el procesado deberá permanecer en detención domiciliaria mientras se define su situación jurídica.

Hasta el momento, ni la cantante Greeicy Rendón ni su padre se han pronunciado públicamente sobre la investigación o el proceso judicial.

Nota realizada con ayuda de IA