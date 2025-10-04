Marcela Negrini responde a los duros ataques que recibió por bailar la nueva pieza de Greeicy

Marcela Negrini mencionó que ya está acostumbrada a las críticas de la gente, pero aún así no la dejan de molestar. Fotografía: Cortesía Marcela Negrini. (redes/Instagram)

La siempre bella y radiante Marcela Negrini fue blanco de duros ataques y críticas hace unos días, luego de grabarse frente a la playa bailando la canción “Quiero más”, de la cantante colombiana Greeicy.

Marce lució su gran belleza y espectacular físico en la grabación que llegó hasta los ojos de la propia artista cafetera, quien terminó compartiendo el comentado video en sus historias de Instagram, algo que la modelo tica jamás imaginó.

Pero estar en las redes sociales de Greeicy Rendón no fue la única sorpresa que se llevó Negrini. La oriunda de Orotina de Alajuela también fue sorprendida por ácidos comentarios de gente que criticó, sin contemplación, su baile.

“Guapa la ancianita, eso es bueno, tener esa actitud a pesar de…”, “Llena de plástico que ni siquiera puede moverse bien”, “Ya está bien roca esta dama, ya no le luce”, “Mi abuelita se mueve más”, fueron algunas de los duros comentarios que recibió Marce por lo que hizo.

Ella misma recopiló esas horribles reacciones y las publicó, días atrás, en una historia de Instagram. “Según ellos me iba a sentir mal leer estos mensajes”, escribió Negrini en relación con todo lo que le dijeron.

Marcela Negrini recopiló en esta publicación de Instagram algunos de los horribles mensajes que recibió. Fotografía: Instagram Marcela Negrini. (Cortesía Marcela Negrini/Cortesía Marcela Negrini)

Marcela Negrini acepta que las críticas la molestaron

Tras recibir esas críticas, La Teja conversó con Negrini y, aunque afirmó que ya está acostumbrada a ser blanco de ataques así por el montón de años que lleva en el medio, reconoció que sí le molesta que la gente critique lo que hace por cómo se ve o por su edad. Marcela cumplirá el 2 de noviembre 47 años.

“La verdad que sí me molesta mucho porque yo no soy de las personas que suben videos a TikTok bailando ni mucho menos, lo hago cuando me piden alguna colaboración o así y que la gente critique porque subo un video bailando y que ya a mi edad no pueda bailar, entonces eso es lo que me parece feo”, mencionó.

A ella le resulta incompresible que la gente critique su actuar solo porque es una mujer de más de 40 años.

“¿Qué quieren que haga: que me quede sentada en una silla y no me mueva? Porque después de los 40 una no puede hacer nada porque la critican. Si se viste de tal manera, ¡ay no, es que ya tiene más de 40, no es la forma de vestir!, ¡ay, es que cómo va a estar bailando y haciendo esas cosas! Entonces son las cosas que sí me molestan. Soy de las personas que amo ver a la gente mayor moviéndose, haciendo ejercicio, bailando, disfrutando de su vida”, mencionó Negrini en conversación con este medio.

Marcela Negrini presumió su gran belleza en esta ropa deportiva mientras bailó frente a la playa la canción más reciente de Greeicy. Fotografía: Captura Instagram Marcela Negrini. (Cortesía Marcela Negrini/Cortesía Marcela Negrini)

Las críticas le llegaron en un mal momento

Marcela se topó con comentarios así en su propia publicación en redes y en reacciones que hubo en otras páginas que compartieron el video que cautivó a Greeicy.

Contó que cuando se encontró con todo eso que le decían, no pasaba por un buen momento, ya que enfrentaba una “situación difícil” y a su esposo lo habían tenido que operar de emergencia.

“Estaba con un montón de cosas en la cabeza y empecé a leer comentarios y me dije: ‘¿Por qué la gente es así?, ¿por qué la gente es tan fea de corazón?’. Cuando uno hace algo bueno, porque he hecho mil cosas, todos los días hago mil cosas, nadie dice nada, pero uno hace una cosita así como esa y salen las críticas: más de lo mismo, ya no le luce, esta toda plástica, ya ni baila, ¿a quién le interesa? Pues le interesó a la cantante y le gustó a la cantante porque miles y miles de personas hacen sus coreografías y la etiquetan y que me escogiera a mí es un honor. Lamentablemente hay gente que le gusta hablar de más, pero sé que es más la gente linda y que te quiere ver crecer”, destacó.

Marcela Negrini luce espectacular a sus 46 años. Fotografía: Cortesía Marcela Negrini. (Cortesía Marcela Negrini/Cortesía Marcela Negrini)

Marcela Negrini le responde a la gente que la critica

Como respuesta a la gente que se toma el tiempo de hablar mal sobre ella, Marce les dice que mejor no vean sus redes o que simplemente las pasen cuando se topen con algo de ella.

“Pásenlo. Hay miles de personas a las que puede seguir con contenido que, tal vez, sea positivo para ellos, no se tienen que quedar viendo algo que no les gusta. Son personas (quienes la critican) que no me conocen, que dicen que soy vaga y que paso todo el día metida en el gimnasio. Lo que no saben es que me levanto a las 3 o 4 de la mañana para dejar las cosas de mi casa listas, salir a trabajar, y después llegar a mi casa cansada a hacer comida, atender a mi esposo y a los seis perritos que tengo. Así que si no les gusta mi contenido, pásenlo, y no solo conmigo, sino con todas las personas”, dijo.

Marcela Negrini se grabó bailando tema de la colombiana Greeicy

¿Por qué hizo el video?

Marcela explicó que el video que grabó en Puntarenas cuando iba a una sesión fotográfica y no lo hizo solamente por llamar la atención de la gente, sino por trabajo.

“Trabajo para un amigo que trabaja en una disquera y cada cierto tiempo nos piden hacer algunos videos, coreografías o un videito con la canción que están lanzando para que llegue a más gente, entonces por eso fue que la hice”, reveló.

Marce aseguró que así como ella, otra gente de Costa Rica también hizo lo mismo, pero ella “salió favorecida” con las lenguas malintencionadas porque fue el que Greeicy compartió, algo con lo que se vio sorprendida.

“Lo hicimos varias personas de acá. La idea de la disquera es que el artista lo pueda compartir y de verdad que me asombré muchísimo, jamás pensé que fuera a compartir el video una mujer que tiene millones de seguidores. Jamás pensé que Greeicy fuera a ver mi video. Me sorprendí muchísimo porque no me lo esperaba”, comentó respecto al gesto de la cantante originaria de Cali.

La cantante Greeicy Rendón quedó sorprendida con los movimientos de Marcela Negrini. Fotografía: Instagram Greeicy. (redes/Instagram)

Marcela contó que se dio cuenta de lo que había hecho Greeicy por el montón de comentarios que le llegaron, algunos felicitándola por estar en la red social de una artista a la que siguen casi 24 millones de personas, y otros sacando a relucir lo más feo de sus corazones.