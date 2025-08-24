Paulo Londra se gana a los ticos con un gesto que pocos artistas se atreven a hacer

Paulo Londra se presentó en el Parque Viva este sábado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Paulo Londra sorprendió a sus fans costarricenses con un gesto poco común entre artistas de su talla, generando una ola de aplausos y cariño hacia el cantante argentino.

Nana, una usuaria de TikTok, compartió el momento en que se encontró con la estrella argentina en el hotel josefino donde se hospedaba. En el video se ve a varios fans reunidos mientras Londra se acerca a saludarlos y conversa con ellos.

Paulo Londra se presentó este sábado en Parque Viva. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al enterarse de que Nana no tenía dinero para comprar la entrada al concierto, el artista llamó de inmediato a su asistente para entregarle dos entradas al show que ofreció el sábado en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, donde reunió a una gran cantidad de seguidores.

“Paulo vea, Pablo gracias”, dijo emocionada Nana, mientras le temblaba la mano. La fanática también compartió fragmentos del concierto y aseguró que lo pasó increíble.

“Es increíble la humildad de Pau. Me acuerdo que cuando tenía 8 años le regalaron entradas a mi papá para su primer concierto en Costa Rica y, por ser menor de edad, no podía ir. Solo recuerdo que pasé llorando y ahora, verlo por segunda vez, recibir entradas y disfrutarlo en vivo fue un sueño hecho realidad. Gracias, Pau”, comentó en su video.

Varios internautas escribieron al ver el gesto del artista: “No soy fan, pero se nota la humildad del mae”, “Se ve la calidad de persona que es, hasta le sonríe cuando le da las entradas”, “Es el mejor, qué bueno, que pudieron disfrutar el concierto, es una experiencia muy linda”, “Los favoritos de Dios”, “Aquí en Costa Rica lo aman”.

Paulo Londra se ganó el corazón de muchos ticos.

Desde que llegó al país, Londra ha disfrutado su estadía. Visitó el CAR de Liga Deportiva Alajuelense, donde compartió con los más pequeños y les brindó una experiencia inolvidable.

Paulo Londra le dio entradas a varios fanáticos. (redes soc/captura)

Durante su estancia también recibió regalos de sus fanáticos, entre ellos una bola y un traje típico, y ofreció un concierto memorable, lleno de frases, dinámicas y momentos únicos, como cuando hizo subir a una fanática al escenario.

El intérprete de “Adán y Eva” continúa dejando claro que, además de su talento musical, también se destaca por su cercanía y humildad con los seguidores costarricenses.