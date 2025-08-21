¿Va para el concierto de Paulo Londra? Esto es lo que debe saber

Paulo Londra se presentará en el país el próximo sábado en Parque Viva. (Liga Deportiva Alajuelense/Facebook)

Paulo Londra se presentará en Costa Rica este sábado 23 de agosto en Parque Viva, y sus fans están contando las horas.

Considerado uno de los artistas más influyentes de la nueva generación de la música urbana en español, el cantante argentino llegará al país con un repertorio cargado de éxitos como Adán y Eva, Tal vez, Chica paranormal y Cuando te besé, además de temas recientes de su EP Versus. Así que, si piensa ir, prepárese para cantar a todo pulmón.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 3 p.m., y se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso, pasar los controles de seguridad y ubicarse con calma antes de que comience el show.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, se recuerda que está prohibido ingresar con los siguientes artículos:

Vapes o cigarrillos electrónicos

Cigarros convencionales

Bebidas y alimentos

Aerosoles, perfumes

Botellas de vidrio o plástico

Sillas plegables o bancos

Vasos, termos o envases

Encendedores

Monedas sueltas

Power banks (baterías externas)

Sombrillas

Palos de selfie

Mochilas grandes o bultos voluminosos

Armas o cualquier objeto punzocortante

Aún quedan entradas disponibles, y usted las puede adquirir en el sitio oficial: www.eticket.cr