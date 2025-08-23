Paulo Londra llegó al país y se ganó a los ticos, pero algo en su atuendo generó polémica. (Jose Diaz)

Paulo Londra, uno de los artistas del momento, llegó al país este viernes para presentarse en su gran concierto.

El cantante argentino ha demostrado su cariño por Costa Rica y ya logró ganarse el corazón de muchos ticos. Sin embargo, no todos están contentos con un detalle que no pasó desapercibido, y es que Londra se declaró aficionado de Alajuelense y llegó luciendo la camiseta rojinegra.

En un video compartido por la página Conciertos CR, se le ve recibiendo varios detalles, entre ellos dos trajes típicos costarricenses para sus hijas pequeñas.

“Muy lindo, muchas gracias”, expresó el artista.

Paulo Londra tiene un convenio con Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Aunque el gesto fue bien recibido, lo que realmente generó polémica fue su elección de camiseta.

“¿Por qué una camisa de la Liga?”, “¿Y quién fue el engañado que le dio la camisa de la Liga? Fijo le dijo que era el mejor equipo de Costa Rica”, “¿Quién le puso esa camisa?”, “Le quedaría mejor la de Saprissa”, comentaron algunos internautas en TikTok.

Paulo Londra tiene un convenio con Alajuelense, por lo que el artista aprovecha cada vez que puede para lucir la rojinegra.

El artista se presentará este sábado 23 de agosto en Parque Viva y las puertas abrirán a partir de las 3 p.m.