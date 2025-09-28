Teleguía Farándula

Periodista de Teletica responde con humor a broma en página de memes

El periodista de Teletica, Yiren Altamirano, nos confesó que, cuando lo empezaron a molestar, se tuvo que poner al día con la famosa serie

Por Fabiola Montoya Salas
Yiren Altamirano respondió con mucho humor al meme.

El periodista de Teletica, Yiren Altamirano, respondió de manera inesperada a una broma que le hicieron en una popular página de memes, mostrando su lado más divertido y cercano al público.

Yiren Altamirano
Yiren Altamirano es periodista de canal 7. (Yiren Altamirano /Yiren Altamirano)

En la página Televisión Tica compartieron una imagen en la que aparece el comunicador junto a su compañera Yessenia Alvarado y el personaje Jiren, de la serie Dragon Ball.

La publicación dice:“Saludos a Yessenia, a Yiren de canal 7, y a Jiren de Dragon Ball. Los queremos mucho a los tres”, dando a entender que esperaban que apareciera el personaje de la serie durante el pase de noticias.

Yiren Altamirano
Yiren Altamirano nos confesó que le dio risa la publicación. (Yiren Altamirano /Yiren Altamirano)
Periodista de Teletica responde con humor a broma en página de memes
Este fue el meme que le hicieron al periodista de Teletica (televisión tica /televisión tica)

Ante esto, el periodista respondió con humor y escribió:“Jajaja. Claro, soy Yiren, pero la versión gallo pinto y fresco de tamarindo. En vez de pelear en el Torneo del Poder, peleo por agarrar campo en el bus de las 5 de la mañana. ¡Un abrazo!”.

Varios de sus seguidores felicitaron a Altamirano por su buen sentido del humor y también por la manera profesional en que realiza cada intervención cuando presenta noticias en Teletica, consolidándolo como un comunicador cercano y entretenido para la audiencia.

Este medio habló con el comunicador, quien expresó que no es la primera vez que le sucede algo así.“No es la primera vez que me pasa, ya me lo habían hecho con ese mismo personaje”, dijo.

Altamirano agregó que nunca había visto la famosa serie, pero desde que lo empezaron a vacilar se tuvo que poner al día.

“Empecé a averiguar cuál personaje era, vi que salió hace unos años, pero mi nombre es más antiguo que el del personaje. Mucha gente me consulta si mis papás lo tomaron de la serie por ser fanáticos, pero no”, agregó.

También le consultamos si le molestaba que lo relacionaran con el personaje y nos confesó que se lo toma con mucho humor.

“Yo esas cosas más bien me las tomo con humor, no hay que ofenderse; la gente hace bromas así y está en uno tomarlas de buena o mala manera”, concluyó.

Yiren Altamiranocanal 7Periodista de TeleticahumormemesDragon Ball
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

