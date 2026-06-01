¿Qué hacía ahí? Mamá de Keyla Sánchez sorprendió con aparición en la Asamblea Legislativa

Kattya Sánchez participó en una reunión en la Asamblea Legislativa para exponer las necesidades del hospital de San Ramón. (JOHN DURAN/John Durán)

La mamá de la presentadora Keyla Sánchez, Kattya Granados, estuvo a finales de mayo en la Asamblea Legislativa por una razón muy distinta a las que acostumbra compartir en redes sociales.

La querida creadora de contenido llegó para defender un proyecto que considera urgente y necesario para miles de pacientes que dependen del hospital de San Ramón.

La también integrante de la Junta de Salud del centro médico ramonense explicó a La Teja que participaron en una reunión con representantes de la Asamblea Legislativa para exponer la necesidad de construir una nueva torre de emergencias médicas, un proyecto con el que sueñan desde hace años.

Según contó, el hospital tiene más de 70 años de antigüedad y actualmente enfrenta una demanda que supera por mucho las condiciones para las que fue diseñado.

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“Estamos viendo aproximadamente 400 pacientes por día en el servicio de emergencias. Queremos darles un trato digno, la atención que se merecen y las condiciones adecuadas para atenderlos”, explicó.

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Kattya señaló que el hospital ha tenido que crecer de forma paulatina y desordenada para responder a las nuevas necesidades de la población, incorporando especialidades, equipos médicos y servicios que décadas atrás ni siquiera existían.

La mamá de Keyla Sánchez aseguró que el proyecto busca mejorar la atención de miles de pacientes de Occidente. (Kattya Granados /Kattya Granados)

El hospital de San Ramón tiene más de 70 años de antigüedad y enfrenta una creciente demanda de servicios. (Kattya Granados /Kattya Granados)

“Tenemos una infraestructura muy antigua. Hace 70 años la realidad era completamente diferente a la de hoy. Las enfermedades son más complejas, hay nuevas tecnologías y más servicios especializados”, comentó.

El proyecto contempla la construcción de una torre que permita concentrar en un solo espacio el servicio de emergencias, así como otras áreas médicas especializadas, entre ellas la Unidad de Administración de Medicamentos, donde se aplican tratamientos como quimioterapias, además del hospital de día y la clínica del dolor.

La idea es que la obra tenga capacidad para atender las necesidades de los próximos 20 o 30 años y beneficie no solo a San Ramón, sino a toda la región de Occidente e incluso a cualquier persona que requiera atención médica en la zona.

“No fuimos a hablar solamente de planos, concreto o presupuesto. Llegamos a hablar de vidas humanas. Detrás de este proyecto hay familias, madres, niños, adultos mayores y personas que necesitan atención médica oportuna”, afirmó.

La mamá de Keyla destacó que la salud pública es uno de los mayores orgullos de los costarricenses y que precisamente por eso consideran fundamental impulsar mejoras en la infraestructura hospitalaria.

Antes de la reunión, incluso realizaron una oración grupal para pedir que todo saliera bien.

“Nos tomamos de las manos y le pedimos a Dios que allanara el camino, que preparara los corazones y las mentes de las personas con las que nos íbamos a reunir. Todo lo ponemos en las manos de Dios porque no estamos pidiendo un lujo ni un capricho, estamos pidiendo una necesidad”, expresó.

Ahora esperan que las gestiones realizadas permitan acercar el proyecto a las autoridades competentes de la Caja Costarricense de Seguro Social y que el sueño de la nueva torre (Vida Occidente) de emergencias pueda comenzar a materializarse.