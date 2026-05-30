Mamá de Keyla Sánchez reacciona a lo que dijo en televisión René Barboza sobre su hija: “Lloré mucho”

Doña Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, reaccionó este sábado a todo lo que dijo René Barboza sobre su hija en el programa De boca en boca de este viernes.

La señora aclaró que hablaría como la mamá que ama profundamente a la presentadora de Teletica y reconoció que ella y su familia lloraron al escuchar lo afirmado por René.

En el programa farandulero de canal 7, este viernes, René Barboza criticó duramente a las personas que hablan mal de Keyla.

Kattya Granados junto a su amada hija Keyla Sánchez. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

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Lo que dijo René Barboza

“El problema es que aquí las redes sociales se llenaron de gente perfecta, se creen perfectos y entonces hacen comentarios y no se ven el rabo que tienen ellos”, dijo René en referencia a la gente que critica la vida de Sánchez.

El cantante y presentador afirmó que la gente que critica a la ramonense tiene mucha envidia porque Keyla es “un ser humano maravilloso”.

“Yo lo que le digo a Keyla y se lo he dicho es que no haga caso. Son un montón de resentidos sociales. Que siga viviendo su vida y que para mí ella es una de las mejores presentadoras que hay en el país”, agregó.

Así reaccionó Kattya Granados a lo que dijo René Barboza sobre su hija Keyla Sánchez

Kattya Granados: “De verdad que nos conmovió demasiado”

Todas esas palabras y otras conmovieron a doña Kattya, quien este sábado salió a expresar públicamente el agradecimiento a René por todo lo que dijo de su única hija.

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“Estoy aquí para hacer una historia un poco diferente a las que suelo hacer. En esta oportunidad va a hablar Kattya Granados, la mamá que ama profundamente a su hija. Se debe a las recientes palabras que tuvo el caballero, el señorón René Barboza a favor de mi hija.

“De verdad que nos conmovió demasiado. Ayer (el viernes) lloré mucho de ver y de escucharlo decir desde lo más profundo de su corazón lo que él pensaba, tan directo y sin filtros”, dijo Granados.

“Me dan lástima”

Aprovechó para sacar de su corazón algo que quería decir hace mucho tiempo.

“Me hace levantar la voz cuando se trata de dignificar y del respeto a los seres humanos, especialmente cuando estamos hablando de alguien a quien amo tan profundamente”, afirmó.

Doña Kattya comenzó a mencionar algunos versículos bíblicos que hacen referencia a cuando las personas pasan pendientes de las vidas ajenas.

“Somos tan dobles morales, porque es de verdad, cuando criticamos a otra persona es porque nosotros nos estamos viendo reflejados y hacemos las mismas cosas (...)”, afirmó.

Luego lanzó lo que tanto se había guardado de decir.

Keyla Sánchez trabajó en los últimos dos meses al lado de René Barboza e Ítalo Marenco en Batalla de karaoke. (Instagram/Instagram)

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“Y de verdad: a mí no me importa la opinión de las personas que no nos conocen, no me influye, no me afecta. Yo sigo siendo Kattya; Keyla, Keyla, y las personas que reciben ataques siguen siendo ellas. Lo que usted opine de nosotros y de las personas habla de usted, de su corazón, de lo que usted es.

“Una persona educada, decente, con valores y con principios no opina de la forma en que opinan todas estas personas, de una forma tan destructiva. Me dan lástima. Me da lástima la decadencia de la humanidad, del ser humano, en estas épocas”, agregó.

Reiteró su agradecimiento a René y de cuánto marcó a la familia cada una de las cosas que dijo.