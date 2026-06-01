¿Qué le pasó? Elías Alvarado encendió las alarmas con inesperado mensaje

Elías Alvarado utilizó sus redes sociales para alertar a sus seguidores. (redes/Instagram)

La tranquilidad del periodista de Teletica Elías Alvarado, quien reside en Nueva York, Estados Unidos, se vio alterada en las últimas horas luego de descubrir una situación que lo obligó a lanzar una advertencia pública para evitar que alguno de sus seguidores sea víctima de una posible estafa.

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Por medio de su cuenta de Facebook, el comunicador explicó que una persona estaría utilizando su identidad para contactar gente a través de WhatsApp.

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Varios seguidores aseguraron haber vivido experiencias similares. Captura (elías alva/captura)

“Puede parecer menos, pero es peligroso, porque hay personas que realmente lo creen y terminan siendo víctimas. Por eso lo comparto y hago la advertencia”, escribió.

Alvarado acompañó el mensaje con una captura de pantalla en la que una persona le avisaba sobre lo que estaba ocurriendo.

“Hola, Elías, me están llegando mensajes por WhatsApp de alguien haciéndose pasar por usted, si gusta le mando fotos”, se lee en la conversación compartida por el periodista.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes aprovecharon para contar experiencias similares relacionadas con intentos de suplantación de identidad.

La publicación generó decenas de comentarios y reacciones. Captura (Instagram/Instagram)

“A una amiga le enviaron mensajes desde un número de Colombia haciéndose pasar por mí y le decían que yo había llegado al aeropuerto de Costa Rica y que no tenía dinero para el taxi, y yo tranquila en Nueva Zelanda”, comentó una usuaria.

“Ya este timo uno lo conoce”, escribió otra persona.

“Es una estafa. Hay personas que se van con todo, envían mensajes por Messenger que hacen referencia a conocidos o familiares y no es así”, agregó otro seguidor.

Con su publicación, Alvarado buscó alertar a sus contactos para que no caigan en engaños y para que verifiquen siempre la identidad de quien les escribe antes de compartir información personal o realizar cualquier tipo de transferencia de dinero.