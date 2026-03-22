¿Qué se hizo en la cara? Kim Kardashian reaparece y deja a todos sorprendidos

Kim Kardashian llamó la atención por su cambio de look. (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)

La celebridad Kim Kardashian volvió a robarse todas las miradas, pero esta vez no solo por su atuendo, sino por su rostro, que dejó a muchos preguntándose qué fue lo que se hizo.

Según People en Español, la empresaria asistió a la exclusiva fiesta de Vanity Fair tras los Óscar 2026, realizada en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde apareció con un look que dio mucho de qué hablar.

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A través de su cuenta de Instagram, Kardashian compartió varias imágenes de su preparación para el evento, donde se le ve luciendo un vestido dorado ajustado de Gucci, acompañado de tacones de plataforma y un peinado a la altura de los hombros.

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La empresaria lució un vestido dorado de Gucci. (Instagr)

Los lentes de contacto azules transformaron su apariencia. (Instagr/Kim Kardashian)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su rostro. La famosa optó por un maquillaje de ojos ahumados, labios en tono color piel y unos lentes de contacto en azul cielo que transformaron por completo su apariencia.

En una de las publicaciones, incluso mostró un video con un acercamiento a su cara, lo que hizo que muchos de sus seguidores notaran el cambio y empezaran a comentar sobre su apariencia.

En una de las fotos también aparece junto a Demna, quien compartió imágenes del momento y del vestido antes de que la empresaria lo utilizara.

El look de este año contrasta completamente con el que lució en 2025, cuando optó por un vestido blanco estilo princesa de Balenciaga, muy similar al que usó en su boda con su exesposo Kris Humphries en 2011.

Más allá del vestido, lo cierto es que el cambio en su rostro fue lo que terminó acaparando la atención en redes sociales, donde muchos no dudaron en comentar lo diferente que luce.