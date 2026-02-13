¿Qué se sabe de Pepe Aguilar y su familia? Violento ataque armado cerca de casa del cantante genera pánico en México

El cantante mexicano Pepe Aguilar rompió el silencio luego de que se difundieran versiones sobre un ataque armado en una zona cercana a su casa y al rancho de su hija Ángela Aguilar, en Villanueva, Zacatecas.

“Mi familia está bien”

Pepe Aguilar aclaró que su familia está bien.

Ante la preocupación generada en redes sociales y medios digitales, el intérprete publicó un comunicado para aclarar la situación y desmentir rumores sobre afectaciones directas a su familia.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que tengo a mi tierra. Yo me encuentro en Ciudad de México, mi familia está bien”, expresó.

El artista confirmó que sí se registró un operativo en la zona donde vive, pero aseguró que ninguno de sus familiares resultó herido ni estuvo en peligro.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, añadió.

Autoridades confirman operativo y detenciones

El Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que se trató de una agresión contra fuerzas de seguridad en la región.

“Se registró una agresión en contra de las fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas. Hasta el momento no se registran bajas de ningún elemento”, indicó.

El funcionario también confirmó que se realizaron detenciones y que la zona permanece resguardada mientras continúan las investigaciones. Asimismo, pidió a la ciudadanía evitar circular por el área mientras el operativo sigue en curso.

El ataque ocurrió en una zona cercana al rancho de Ángela Aguilar en Zacatecas. (Ángela Aguilar /Instagram)

Mensaje de paz para Zacatecas

Más allá de la aclaración, Pepe Aguilar expresó su preocupación por la situación que atraviesa el estado.

“Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas. Les mando un abrazo con respeto y gratitud”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades mantienen presencia en el lugar.

Nota realizada con ayuda de IA