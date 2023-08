Querido actor de El Chavo del 8 vive uno de los procesos más duros de su vida

Vanessa Villagrán, hija de Carlos Villagrán, dice que su papá la apoya mucho. (Instagram)

El querido actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko” por su personaje en El Chavo del 8, pasa un doloroso momento a nivel personal, por la enfermedad de una de sus hijas.

Vanesa Villagrán, la hija menor del intérprete, descubrió que tiene cáncer y ha contado el duro proceso que atraviesa al lado de su familia.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios, de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, contó en sus redes sociales.

Ella agregó que a pesar de lo inesperado, su familia la ha acompañado y motivado a salir adelante.

“Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia”.

La mujer, de 40 años de edad, concluyó diciendo que el actor ha sido su mayor apoyo, que han llorado mucho, pero que no se rinden.

“Mi papá a distancia, a diario, me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba al 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí”, finalizó.

Villagrán está motivada para vencer la enfermedad y ya recibe tratamiento de quimioterapia.