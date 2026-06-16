Querido presentador de televisión se retira tras recibir diagnóstico de Alzhéimer

Bill Ritter se confesó con los televidentes. Foto: People en Español (Bill Ritter/Bill Ritter)

Bill Ritter, uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión estadounidense, sorprendió a sus televidentes al anunciar que se retira de la pantalla luego de recibir un diagnóstico de Alzhéimer en etapa temprana.

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El experimentado periodista, de 76 años, compartió la noticia durante una emotiva intervención en la que explicó que su prioridad ahora será pasar más tiempo junto a su familia y continuar apoyando las iniciativas de concienciación sobre esta enfermedad.

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Ritter contó que, tras someterse a varios exámenes médicos, los especialistas confirmaron el diagnóstico. No obstante, explicó que actualmente recibe tratamientos que han permitido mantener la enfermedad controlada.

La noticia tuvo un fuerte impacto entre colegas, amigos y televidentes, quienes durante años lo acompañaron en sus labores informativas a través de ABC 7 Nueva York.

Según People en Español, el periodista explicó que desde hace algún tiempo ya venía reduciendo su carga laboral con la intención de disfrutar más tiempo con sus seres queridos, especialmente tras convertirse en abuelo.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió por completo cuando recibió el diagnóstico que lo llevó a replantear sus prioridades.

Durante su mensaje también recordó que el Alzhéimer no es una enfermedad desconocida para él, ya que su padre falleció debido a esta condición hace varios años.

Por esa razón, afirmó que seguirá colaborando activamente en campañas y actividades destinadas a informar a la población sobre los efectos de la enfermedad y la importancia de la detección temprana.

A pesar de su retiro como presentador principal, Ritter continuará vinculado a ABC 7 Nueva York colaborando en proyectos especiales, apoyando la formación de nuevos periodistas y participando en reportajes relacionados con el Alzhéimer.

El comunicador aprovechó su despedida para agradecer a quienes lo acompañaron durante décadas de carrera y reiteró que siempre intentó informar con honestidad y apego a los hechos.

“Voy a extrañar muchísimo informarles las noticias a todos ustedes, con la verdad y con hechos, sin importar a quién favorezcan o perjudiquen. Ha sido un honor para mí hacerlo”, expresó.

Ritter construyó una destacada trayectoria en el periodismo televisivo estadounidense. Antes de llegar a ABC 7 trabajó en distintas cadenas de California y posteriormente se consolidó como uno de los presentadores más reconocidos de Nueva York.