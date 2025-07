¿Quién es Amanda Fiatt, la influencer sobreviviente de cáncer que muchos piden para Mira quién baila

Influencer Amanda Fiatt (Cortesía Amanda Fiatt/Cortesía Amanda Fiatt)

Seguidores de Mira Quién Baila quieren ver a una influencer sobreviviente de cáncer en la segunda temporada del programa de baile de Teletica.

Se trata de Amanda Fiatt, una joven de 27 años que, gracias al cáncer de mama, descubrió que lo suyo es dar mensajes positivos a su comunidad en redes sociales.

Mandy, como le dicen de cariño sus seres queridos, siempre tuvo facilidad para hablar y gusto por las redes sociales y, aunque intentó subir videos a YouTube antes de descubrir que tenía cáncer de seno, el boom llegó cuando quiso contar su historia en un video.

Ella nos contó que fue al médico al descubrirse una “pelotita” que le dolía en uno de sus pechos y, aunque muchas veces médicos y hasta familiares minimizaron la situación, porque en teoría era muy poco probable que a los 24 años podría tener esta enfermedad, con perseverancia logró que le realizaran una biopsia.

“Me decían que era imposible, pero al final sí era y, gracias a Dios, aunque era muy grande, siempre estuvo encapsulado. Aunque me dijeron que, posiblemente, me quitarían mis dos senos, solo estaba en el izquierdo y lo perdí completo”, nos mencionó.

Para ella fue muy duro perder un pecho tan joven y eso la llevó a querer contar su historia por si alguna otra mujer en el mundo se sentía igual o estaba pasando una situación distinta.

Tras superar esta enfermedad, ella se dedicó, en idas y venidas, a YouTube mientras les habría espacio a sus negocios y a su carrera de publicista y mercadóloga, pero llegó a un punto en el que tenía que decidir qué hacer de verdad. Decidió ser valiente e intentarlo como influencer.

Mandy tiene poco tiempo de estar de lleno en el mundo de la creación de contenido, pero cada vez más marcas y personas se acercan a ella por el mensaje que da, lleno de positivismo y sinceridad.

“A pesar de que soy una persona normal, con mi historia puedo impactar a otras personas. Yo quería crear una comunidad; para mí es más valioso que me sigan cinco personas que, de verdad, crean en mí y me apoyen, que tener cinco millones que no saben quién soy”, recordó.

Tener claro esto la llevó, incluso, a rechazar marcas con las que no se siente identificada o que, simplemente, tienen productos que ella no usaría. En poco más de un año ha creado una comunidad de miles de personas con las que se reúne en eventos cada tanto. A su primera actividad fueron más de 100 personas y el apoyo que le dan es constante, al punto que la llevaron al radar de Teletica.

Su testimonio de vida a ayudado a muchas personas (Cortesía Amanda Fiatt/Cortesía Amanda Fiatt)

Amanda ama bailar y sueña con Mira Quien Baila

Fiatt tiene muchos pasatiempos y pasiones en la vida; uno de ellos es el baile y es que desde muy niña ha desarrollado gusto por cualquier tipo de baile, motivo por el que le encantaría ser parte de Mira Quién Baila.

Sus seguidores ya sabían que a ella le encantaría entrar a este programa y fueron a etiquetarla en el posteo en el que Teletica pidió nombres de figuras que quisieran ver en el espacio de meneos.

La etiquetaron tanto, que quedó entre las más solicitadas y el canal la incluyó en la lista de los nombres que más pide la gente.

“Debe ser demasiado lindo. Tener una temporada de vida, de ir a ensayar y demás. A mí me encanta bailar, estuve en ballet desde los tres meses hasta los 16 años, estuve en clase de bellydance, merecumbé y debe ser demasiado bonito.

“A mí me encantaría salir en uno de estos programas, el único inconveniente es que yo no soy famosa, pero sí me gusta bailar; además, obviamente, al final el premio es para apoyo social, y a mí me encanta eso. Yo he trabajado con muchas fundaciones, como Fundeso, Proyecto Daniel: trabajé también un tiempo en Giámala. Creo que sería una buena candidata, lo único que me falta es ser famosa, pero a mí me encanta bailar, y soy superbombeta”, nos confesó.

De momento, Teletica no la ha contactado directamente, pero es una posibilidad porque muchas personas la quieren ver en el programa y aún no han dado la lista oficial de participantes.

“Nadie me ha hablado nada, desgraciadamente; obviamente, no voy a salir yo, porque, repito, no soy famosa, o sea, sí tengo seguidores, y sí trabajo con marcas, pero no soy tan grande como todos los demás que están ahí. Si me dieran la oportunidad, obviamente, digo que sí, superfeliz. Me gusta bailar y, si sé bailar, no soy la mejor bailarina, pero sí sé bailar”, concluyó.

A pesar de que le ilusiona la idea, no le quita el sueño. De momento, está concentrada en hacer crecer su comunidad, abrir su centro de pilates y seguir dando el mensaje que más la identifica: “Siempre hay que ser buenas personas, ser auténticos y vivir con amor y al máximo”.

El baile siempre ha sido lo suyo (Cortesía Amanda Fiatt/Cortesía Amanda Fiatt)

Está felizmente casada con Mauricio, su novio de toda la vida (Cortesía Amanda Fiatt/Cortesía Amanda Fiatt)

Su mensaje es sobre el amor y el positivismo a pesar de las circunstancias (Cortesía Amanda Fiatt/Cortesía Amanda Fiatt)