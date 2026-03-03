Randall Salazar presume romántica escapada en un paraíso del país con su novio

Randall Salazar compartió varias fotos con su novio. (Instagram/Instagram)

El comunicador Randall Salazar se regaló un fin de semana de descanso en uno de los rincones más bellos del país y, como era de esperarse, no pasó desapercibido.

Salazar disfrutó de una escapada romántica con su pareja sentimental, Federico Issa, en La Cruz, Guanacaste, un destino que cada vez gana más popularidad entre quienes buscan playas tranquilas y menos aglomeraciones.

El comunicador recomendó el destino por sus playas hermosas, buena gastronomía y poca afluencia de turistas. (Randall Salazar /Randall Salazar)

El comunicador y su pareja. (Randall Salazar /Randall Salazar)

“Este fin de semana descubrimos las bellezas de La Cruz, Guanacaste. Hay de todo en esta zona: playas hermosas, lugares para comer rico, lindos y cómodos hospedajes, buenas carreteras y mucha menos gente, lo cual es un alivio. Altamente recomendado”, escribió junto a una serie de fotografías que compartió en Instagram.

En las imágenes se les ve relajados, sonrientes y muy enamorados, disfrutando del paisaje y del tiempo juntos.

El experiodista de Canal 7 mantiene una relación de poco más de cuatro años con Issa, etapa que ha compartido abiertamente con sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a la publicación con mensajes de cariño y apoyo.

La Cruz, ubicada al norte de Guanacaste, se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan naturaleza, playas amplias y un ambiente más tranquilo que otros destinos turísticos del Pacífico.