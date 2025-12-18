Teleguía Farándula

Reconocida actriz de El Señor de los Cielos anda en el país y este fue el lugar que la encantó

La actriz mexicana Aleida Núñez disfruta de Costa Rica junto a su esposo y este jueves será invitada especial en el Festival del Amor en la capital

Por Fabiola Montoya Salas

La actriz y cantante mexicana Aleida Núñez, conocida por su participación en la serie El Señor de los Cielos y otras producciones, se encuentra de visita en Costa Rica.

Aleida Nuñez ha participado en varios programas.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió imágenes y mensajes de su llegada al país, donde destacó el recibimiento y algunos de los lugares que ha recorrido.

Aleida Núñez
Aleida Núñez anda por Costa Rica. ( Aleida Núñez/Aleida Núñez)

“Nuestra llegada a Costa Rica. Pura vida nos recibieron en esta hermosa finca, disfrutando de la naturaleza increíble, y además estuvimos en Dinoland, un parque de dinosaurios muy divertido para toda la familia”, escribió.

Durante su estadía, Núñez también visitó La Fortuna de San Carlos, donde disfrutó del volcán y otras atracciones.

La artista viaja acompañada de su esposo, el empresario Martín Babilotte, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2025.

Además de su recorrido turístico, Aleida Núñez tendrá una cita importante este jueves en la capital, donde participará como invitada especial en el Festival del Amor.

