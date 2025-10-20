Regresar a su país le saldrá caro a juez de Mira quién baila

Rovira contó entre risas que deberá pagar una maleta extra por la cantidad de regalos que recibió su hija. (redes/Instagram)

Isaac Rovira, uno de los jueces de Mira quién baila Costa Rica, podría enfrentar un “alto costo” al regresar a España, y no precisamente por los pasajes, sino por la maleta extra que tendrá que pagar para llevarse todos los regalos que recibió su hija Nina, quien celebró su cumpleaños número cuatro.

La pequeña fue sorprendida con una fiesta organizada por la pareja de Toni Costa y Mimi Ortiz, quienes son grandes amigos del juez y su esposa, Sarai Xicola.

La celebración se realizó en una casa con piscina y rancho, donde abundaron los globos, los colores rosados y la alegría de los invitados.

“Nuestra pequeña Nina cumplió cuatro años y Mimi y Toni nos dieron una sorpresa. Toni llegó a buscarnos y nos llevó a celebrar con unos amigos”, contó Sarai emocionada.

Nina recibió muchos regalos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Según relató, a la actividad asistieron varias personas del medio y algunos amigos que los conocieron durante su estadía en Limón.

La pequeña Nina cumplió cuatro años. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Nina la pasó estupendo, fue su primer cumpleaños fuera de nuestro país. La temática fue de Minnie, su personaje favorito, nos dieron camisetas del cumple y la decoración fue preciosa”, añadió Xicola.

Asíi fue la fiesta de Nina. Captura (captu/captura)

La niña disfrutó cada momento de la fiesta, que tuvo piñata, frutas, queque y hasta confites. “Siempre anda con ropita y diademas de Minnie ¡Le encanta!”, agregó su mamá.

Durante la gala más reciente del programa, varios compañeros felicitaron a la cumpleañera y hasta le llevaron regalos adicionales. El propio Isaac bromeó con que cuando tengan que regresar a Barcelona le “saldrá caro el viaje” por todo lo que su hija recibió.

“Tendremos que pagar una maleta extra”, comentó entre risas.

Rovira explicó que su esposa e hija llegaron a inicios de mes para acompañarlo durante algunas galas del programa y aprovecharán los días para conocer el país.

“Ellas regresan a Barcelona el 20, así que queremos disfrutar al máximo estos días y visitar muchos lugares”, había contado el juez.

Sin duda, será un viaje que la familia recordará por mucho tiempo, y uno que dejará el corazón lleno… y las maletas también.