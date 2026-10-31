Rigoberto “Gallina” Alfaro vuelve a las aulas para sacar el bachillerato, ¿cómo se prepara?

Rigoberto Alfaro, conocido como “Gallina”, se prepara para regresar a estudiar después de casi 20 años. (redes/Instagram)

El humorista y comediante costarricense Rigoberto Alfaro, conocido como “Gallina”, está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida: regresará a estudiar después de casi 20 años para sacar el bachillerato.

El artista conversó con La Teja y contó que retomar los estudios es algo que llevaba bastante tiempo pensando, pero que por sus compromisos laborales, el ritmo de los shows y algunas situaciones personales había tenido que dejar para después. El comediante nos contó que llegó hasta octavo del cole.

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Ahora decidió que llegó el momento de hacerlo y ya se encuentra en una etapa de matrícula y prematrícula, con la expectativa de comenzar el curso lectivo en febrero del próximo año.

Para Gallina, la idea de volver a sentarse en un aula después de tantos años le genera, principalmente, mucha ilusión.

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“Me llena mucho de ilusión”, aseguró el comediante, quien reconoció que también siente un poquito de nervios ante el reto.

Según explicó, después de tantos años sin estudiar, es normal sentir cierto temor, pero en su caso la emoción por comenzar esta etapa pesa mucho más.

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Incluso ya empezó a imaginarse nuevamente haciendo tareas, preparando exámenes y tomando apuntes.

“Ya me voy a ir a comprar la cartuchera y el borrador”, bromeó.

Más allá de la ocurrencia, reconoció que le hace mucha ilusión volver a hacer resúmenes y sentir que está retomando una etapa que quedó pendiente en su vida.

A sus 44 años, el humorista decidió retomar una meta que tenía pendiente en su vida. (Instagram/Instagram)

Matemáticas es su gran temor

Si hay algo que ya tiene claro Gallina es que no todas las materias le generan la misma emoción.

El humorista confesó que las Matemáticas son la asignatura que más temor le provoca, mientras que espera con mucho entusiasmo volver a encontrarse con Ciencias y Estudios Sociales, materias que disfruta.

El regreso a los estudios también implica aprender a organizarse de una manera diferente, pues deberá combinar las responsabilidades académicas con sus presentaciones, shows y giras.

Para lograrlo, piensa aprovechar las posibilidades que ofrece la educación actualmente.

“Ahora la salvada es que muchos lugares dan la modalidad de clases virtuales. Entonces esas clases en muchas ocasiones quedan grabadas”, explicó.

La tecnología será una de sus principales aliadas. También contempla recurrir a tutorías con algún profesor para reforzar los temas que más se le dificulten.

Alfaro confesó que Matemáticas es la materia que más temor le provoca al volver a las aulas. (Cortesía Rigoberto Alfaro/Cortesía)

Su familia recibió la noticia con ilusión

La decisión de regresar a estudiar también fue recibida con alegría por las personas más cercanas a Rigoberto.

Las primeras en enterarse fueron su novia y su mamá, quienes, según contó, se mostraron muy ilusionadas con la noticia.

Para el comediante, rodearse de personas que celebran las cosas positivas ayuda a enfrentar con más ganas los nuevos retos.

“Cuando se comparten cosas positivas en el entorno, pues se van a alegrar”, comentó.

El comediante tiene entre sus planes estudiar Mercadeo cuando saque el bachi

Quiere estudiar Mercadeo

Rigoberto no solamente está pensando en terminar el colegio. Su plan es seguir avanzando académicamente y, una vez que concluya esta etapa, llegar a la universidad.

Una de las carreras que más le llama la atención es Mercadeo, especialmente porque está relacionada con el mundo en el que se desenvuelve actualmente, rodeado de proyectos y marcas.

Su intención es continuar aprendiendo y abrirse la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos en el futuro.

Al recordar todo lo que ha construido hasta ahora, aseguró sentirse orgulloso de su camino y de la decisión que está tomando.

“Nunca es tarde”

Pero una de las razones por las que Rigoberto decidió contar su historia es porque quiere que otras personas se animen a cumplir esas metas que alguna vez dejaron pendientes.

Por eso, tiene un mensaje muy claro para los adultos que creen que ya están demasiado grandes para regresar a estudiar.

“Que tomen la decisión, que nunca es tarde, que se acomoden, que aprovechen la tecnología, que aprovechen todos estos sistemas que tiene ahora el Ministerio de Educación, que tiene los institutos, las facilidades que antes no teníamos, y que si lo sienten en su corazón que lo hagan”, manifestó.

El comediante incluso cerró su mensaje con una frase muy a su estilo: “Si Gallinita, puede hacerlo usted también”.

Él espera que su experiencia sirva para demostrar que a sus 44 años, la edad no tiene por qué convertirse en un obstáculo para alcanzar una meta.

Ya imagina el día de su graduación

Aunque ni siquiera han comenzado las clases, Rigoberto ya piensa en uno de los momentos que más ilusión le hacen: recibir su título de bachillerato.

Reconoció que obtenerlo sería uno de los momentos más lindos de su vida y quisiera compartirlo con sus padres, su novia y las personas más cercanas que lo han acompañado durante este proceso.

También tiene claro a quién dedicaría ese logro. Primero a Dios, por darle salud, tranquilidad, recursos y poner ese deseo de estudiar nuevamente en su corazón, y después a sus padres.

Y sus planes no terminarían con el colegio. Su sueño es entrar a una universidad, continuar aprendiendo y, si tiene la oportunidad, utilizar ese conocimiento para ayudar e incentivar de manera positiva a otras personas.

En esta nueva aventura tampoco estará solo. Gallina contó que compañeros como Choché Romano y Pepe lo han motivado y hasta le han dicho que le ponga y termine sus estudios.

Ahora, el comediante está listo para cambiar los escenarios por momentos de estudio, tareas y exámenes, sin dejar de lado el humor que lo ha acompañado durante tantos años.