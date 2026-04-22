Rodrigo Chaves le pegó el “susto” de la vida a Laura Fernández

Laura Fernández se llevó un susto en plena transmisión del programa. (Pelando el Ojo /Pelando el Ojo)

La presidenta electa Laura Fernández se llevó tremendo susto en plena transmisión del programa Pelando el Ojo, cuando le sacaron un muñeco que la agarró completamente fuera de base.

Todo ocurrió mientras participaba en el espacio de radio y televisión, donde el presentador Norval Calvo apareció con un muñeco cubierto que de inmediato generó expectativa.

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“Usted viene a presentar un proyecto de Pelando el Ojo, ¿está nerviosa?”, le preguntó Calvo a Fernández.

Norval Calvo fue quien presentó el muñeco durante la dinámica.foto: Pelando el Ojo (Pelando el Ojo /Pelando el Ojo)

La reacción de la presidenta electa provocó risas en el estudio. foto: Pelando el Ojo (Pelando el Ojo /Pelando el Ojo)

Ella respondió que no, pero segundos después todo cambió. Al quitarle la funda al muñeco, apareció la figura del presidente Rodrigo Chaves, lo que provocó una reacción inesperada: la presidenta se encogió y hasta soltó un grito del susto.

Así fue la reacción de la presidenta electa en Pelando el Ojo,

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El momento desató risas en el estudio y dio pie para explicar de qué se trataba la dinámica.

“Este es un proyecto que tiene Pelando el Ojo de varios personajes que se va a llamar ‘La Casa de los Muñecos’. Son 32 hechos de látex como este, no se asuste si el día de mañana llega a ver uno igual a usted. Pero vean, este es el de don Rodrigo”, comentó Norval, mientras sus compañeros no podían contener la risa por el sustillo.

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios entre los oyentes y televidentes.

“Nunca me he reído tanto”, “Se asustó”, “Le mató los bichos a la presi” y “Tutorial de cómo asustar con clase”, fueron parte de las reacciones que dejó el curioso episodio.