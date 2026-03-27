Edson Picado aclara futuro de su imitación de Djenane Villanueva tras despido de la periodista de Repretel

La salida por despido de Djenane Villanueva de Repretel dejó algunas preguntas en el aire; entre esas, qué pasará con la imitación que hace Edson Picado de la periodista.

El imitador trabaja en Pelando el ojo, de radio Monumental, y es parte de proyectos televisivos de canal 6, entre esos programas como La Matraca o transmisiones de fin de año.

Como ambos medios son de Grupo Repretel, La Teja le preguntó al imitador y comediante si mantendrá en su catálogo de imitaciones a Villanueva, quien trabajó en Repretel durante 23 años.

Edson Picado (derecha) lleva varios años imitando a la experimentada periodista Djenane Villanueva. Fotografía: Cortesía Edson Picado. (Cortesía Edson Picado/Cortesía Edson Picado)

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¿Seguirá al aire en Repretel?

“Por supuesto la mantendré en el catálogo de mis imitaciones. A ella la admiro muchísimo y por ahora no pienso dejar de imitarla. Es una excelente periodista y tiene mucho qué dar”, dijo el comediante.

Aunque el personaje seguirá vivo, su presencia en Repretel aún no está garantizada.

“Con respecto a los programas de Repretel, aún no sé si la volveremos a ver. Sin embargo, disfruté muchísimo estar en los zapatos de Djenane Villanueva durante muchos años en producciones del canal”, afirmó.

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Edson Picado confesó su admiración por Djenane Villanueva quien fue su compañera de trabajo hasta este jueves 26 de marzo. Fotografía: Cortesía Edson Picado. (Cortesía Edson Picado/Cortesía Edson Picado)

Reacción a la salida de la periodista

Picado también se refirió a la sorpresiva salida de Villanueva de Noticias Repretel, tras más de dos décadas en la televisora.

“A mí también me tomó por sorpresa la salida de Djenane del canal, me duele que hayan tomado esa decisión, pero es parte de la reestructuración y respeto las decisiones que ellos tomen”, mencionó.

Un cambio que sacudió al canal

La periodista salió del noticiero como parte de un remozamiento en la edición estelar y otros ajustes en los espacios informativos.

En entrevista con La Teja, Djenane reveló que se enteró de su despido a través de la prensa y agradeció al expresidente de la televisora Fernando Contreras (retirado en agosto del 2024) por la oportunidad que le dio en su momento.

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Villanueva ingresó a la empresa en diciembre de 2003, formó parte de Informe 11 (luego NC Once) y desde 2014 estaba en Noticias Repretel, espacio del que fue cesada este 26 de marzo.