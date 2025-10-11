Teleguía Farándula

¿Se acuerda de Javier de Pequeños Gigantes? Así luce y a esto se dedica hoy el pequeño talento

El ganador de la primera temporada del popular programa infantil sigue en el mundo del entretenimiento, ahora como influencer y productor digital

Por Hillary Chinchilla Marín
Javeri Ruiz, Pequeños Gigantes
Javier Ruiz se hizo famoso tras ganar la primera temporada de Pequeños Gigantes. (Instagram/Tomada de Instagram)

El nombre de Javier Ruiz aún despierta nostalgia entre los seguidores de Pequeños Gigantes, el programa de talentos infantiles que marcó una época en la televisión mexicana. A más de una década de haber ganado la primera temporada del show, aquel niño carismático, que conquistó al público con su simpatía y talento, ha crecido y se ha reinventado como creador de contenido digital.

De niño prodigio a figura digital

Javier Ruiz, originario de Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama en 2011 tras su destacada participación en el equipo “Mega Stars” del programa transmitido por Televisa. Su desparpajo en el escenario y su habilidad para el canto y la actuación lo convirtieron en uno de los favoritos del público y de la conductora Galilea Montijo.

Con el paso de los años, Ruiz mantuvo su conexión con el entretenimiento. Actualmente, se dedica a la producción de videos, vlogs y contenido musical en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, en las que comparte su vida cotidiana, colaboraciones con otros artistas y proyectos personales. Su estilo fresco y su carisma le han permitido reunir una sólida comunidad de seguidores.

Así luce hoy Javier Ruiz

A sus 19 años, el joven creador combina su pasión por la música con la creación de contenido digital. Sus redes sociales muestran un perfil maduro y profesional, pero sin perder la esencia del niño que cautivó al público hace más de una década.

Según publicaciones recientes, Ruiz también ha incursionado en la producción audiovisual, y busca consolidar su carrera en la industria del entretenimiento desde una perspectiva más técnica y creativa.

El éxito de Javier Ruiz demuestra cómo las figuras nacidas en la televisión tradicional pueden adaptarse a las nuevas plataformas digitales, reinventándose y conectando con nuevas generaciones.

Javier Ruiz, Pequeños Gigantes
Javier Ruiz combina su amor por la música y la producción audiovisual en sus redes sociales. (Instagram Javier Ruiz/Instagram Javier Ruiz)

*Nota con ayuda de IA*

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

