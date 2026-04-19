¡Se les tambalea el amor! Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían en plena crisis

Nodal y Ángela Aguilar estarían pasando por una crisis en su relación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando un momento complicado en su matrimonio, en medio de una polémica que no ha pasado desapercibida.

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El periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien encendió las alarmas al asegurar que la relación se habría visto afectada tras un video del cantante, en el que aparece una modelo que muchos compararon con Cazzu, su expareja y madre de su hija.

El escándalo que lo detonó todo

La situación se hizo más grande cuando la joven que aparece en el video salió a decir que no fue contratada formalmente y que incluso no habría recibido pago, lo que generó aún más ruido alrededor del caso.

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A esto se suma un supuesto roce entre Nodal y su padre, Jaime González, quien estaría ligado a la empresa que autorizó el material.

“Algo pasó”

Según el medio People en Español, una fuente cercana confirmó que sí hay problemas.

“Es verdad”, indicó, sin dar mayores detalles sobre el origen del conflicto.

Incluso, mientras algunos señalaban que Nodal habría dejado la casa, la misma fuente aseguró que quien salió del hogar fue Ángela.

“Algo pasó”, recalcó.

Todo habría estallado tras una polémica por un video del cantante. (Instagram/Instagram)

¿Se separan?

Por ahora, no se habla de una ruptura definitiva.

De acuerdo con esa misma fuente, no se cree que la relación llegue a ese punto, ya que Ángela estaría decidida a mantener su matrimonio.