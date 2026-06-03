Secuestran a periodista mexicana en frente de su familia y todo quedó grabado en video

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es periodista del medio local Pulso Informativo del Sureste. Foto: People en Español,Roxana Berenice Guzmán (Roxana Berenice Guzmán /Roxana Berenice Guzmán)

La periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez vive momentos de incertidumbre luego de que fuera secuestrada por un grupo de hombres armados que irrumpió en su vivienda, ubicada en la ciudad de Nanchital, en el estado de Veracruz, México.

Según People en Español, el hecho ocurrió este martes y quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio donde reside la comunicadora, quien trabaja para el medio local Pulso Informativo del Sureste.

En los videos que circulan en redes sociales se observa a varios sujetos encapuchados ingresar y forzar el acceso a la vivienda hasta lograr entrar.

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Dentro de la casa también se encontraba otra persona, quien habría presenciado lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en México.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el caso y anunció que ya se encuentran realizando labores de búsqueda para dar con el paradero de la periodista.

La desaparición de la periodista ha generado preocupación entre colegas y defensores de derechos humanos. (Roxana Berenice Guzmán Ramírez/Roxana Berenice Guzmán Ramírez)

Según medios mexicanos, en el operativo participan elementos de la Marina, la Guardia Nacional y agentes de investigación.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La organización mexicana Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) manifestó públicamente su inquietud por la desaparición de la comunicadora y pidió una investigación rápida y transparente.

Además, recordaron que Guzmán ya había abandonado Veracruz años atrás debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad y que regresó a la entidad en 2025.

La agrupación también solicitó la intervención de organismos especializados en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar una búsqueda efectiva y la seguridad de las personas cercanas a la comunicadora.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan muchos periodistas en México. De acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras, ese país figura entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más información sobre el secuestro ni sobre el estado de salud de la periodista.