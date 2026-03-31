Sheynnis Palacios por fin habló claro sobre su pareja Carlos Gómez y confirmó lo que muchos sospechaban

Sheynnis Palacios confirmó públicamente que su relación con Carlos Gómez ya terminó. (Instagram/Instagram)

La exmiss Universo Sheynnis Palacios rompió el silencio y confirmó públicamente que su relación con Carlos Gómez llegó a su fin, algo que desde hace rato venía generando rumores entre sus seguidores.

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La nicaragüense dio sus primeras declaraciones sobre el tema durante una entrevista en el programa “En casa con Telemundo”, donde le preguntaron, sin rodeos, si actualmente estaba soltera.

Y esta vez no esquivó la respuesta.

“Yo no voy a mentir… sí, verdaderamente estoy en esta etapa de mi vida de la soltería, en donde estoy contenta, estoy feliz”, expresó.

Con esas palabras, la exmiss Universo dejó claro que su historia de amor con el exhabitante de “La casa de los famosos”, Carlos Gómez, ya terminó.

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La pareja había confirmado su noviazgo en septiembre de 2024.

Sheynnis habló con calma, pero fue contundente

Aunque no entró en detalles sobre qué pasó exactamente entre ambos, Sheynnis sí quiso dejar claro que el cierre de la relación se dio de una manera sana y en buenos términos.

La también modelo aseguró sentirse agradecida por todo lo que vivió durante ese romance, una etapa en la que, según dijo, aprendió, amó y se entregó de verdad.

“Le deseo lo mejor siempre a Carlos y a su familia, que puedan tener una vida plena, llena de amor, de tranquilidad, de paz”, comentó.

Además, explicó que hay ciclos que simplemente se terminan, y que ahora está enfocada en una nueva etapa de su vida.

“Todo tiene su final y ya eso tuvo un final, y ahora viene esta nueva etapa de Sheynnis”, añadió.

“Estar soltera no significa estar sola”

Uno de los mensajes que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló sobre la soltería y cómo la está viviendo actualmente.

Sheynnis quiso dejar claro que estar sin pareja no significa estar mal ni sentirse sola, sino que también puede ser una etapa de crecimiento personal, tranquilidad y bienestar.

Sus palabras no tardaron en generar reacción entre sus seguidores, muchos de los cuales ya venían sospechando que algo no andaba bien entre ella y Carlos, especialmente porque en las últimas semanas ambos habían estado mucho más reservados con su relación en redes sociales.

Un romance que sí ilusionó a muchos

Fue en setiembre de 2024 cuando Sheynnis Palacios y Carlos Gómez confirmaron oficialmente su noviazgo, luego de varios meses de rumores.

Desde entonces, la pareja compartió varios momentos juntos en redes sociales, donde presumían su amor con fotos románticas, mensajes cariñosos y apariciones públicas que hicieron que muchos les agarraran cariño.

Por eso, la noticia de la ruptura no pasó desapercibida y rápidamente encendió la conversación entre sus fans.

Aunque el romance ya terminó, todo apunta a que Sheynnis quiere pasar la página sin dramas y concentrarse en lo que viene para su vida personal y profesional.