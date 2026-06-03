Sofía Chaverri dejó la dulzura de lado y respondió con todo a un bajo insulto que recibió

Sofía Chaverri recibió más de 17 mil dólares por error y decidió devolver cada centavo. (redes/Instagram)

La actriz y creadora de contenido Sofía Chaverri volvió a dar de qué hablar luego de compartir la inesperada situación que vivió al recibir por error más de 17 mil dólares (cerca de 8,6 millones de colones) en su cuenta bancaria.

Sin embargo, lo que parecía una historia con final feliz terminó generando polémica en redes sociales, luego de que un usuario la criticara por haber devuelto el dinero.

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La popular “Rosalinda” contó que una empresa con la que ha trabajado anteriormente le depositó por equivocación 17.148 dólares. Al notar que el dinero no le pertenecía, se comunicó con la compañía, confirmó el error y acudió al banco para devolver el monto completo.

“No hubiera podido dormir tranquila sabiendo que tenía esa cantidad de dinero en mi cuenta y que no era mío”, explicó en ese momento.

No obstante, tras compartir la anécdota, recibió un comentario que la dejó impactada.

“Esta doña está tocada del techo, ahorita aparece en un caño, por bruta”, le escribió un seguidor.

Lejos de ignorar el mensaje, Chaverri decidió exponer públicamente el comentario y responder con firmeza.

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La actriz expuso el comentario que recibió tras contar que devolvió el dinero. (captura /captura)

“¿Por qué tengo que recibir un comentario así a una historia que conté acerca de un dinero que devolví porque no me pertenecía? Que, dicho sea de paso, era de una empresa con la que he trabajado en diferentes campañas por los últimos meses”, escribió.

La actriz también aprovechó para cuestionar la actitud de quienes consideran que actuar con honestidad es motivo de burla.

“Personas así son las que tienen a nuestra sociedad cada vez más decadente. Bruta no soy, señor Marco, pero sí buena gente”, añadió.

Y remató con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores:

Sofía Chaverri recibió casi 18 mil dólares por error

“Que su comentario, que no viene al caso, se vaya igual que las aguas negras que sí pasan por el caño”.

La publicación generó reacciones de apoyo hacia Chaverri, pues sus seguidores destacaron que devolver el dinero era lo correcto y aplaudieron la transparencia con la que manejó la situación.

Aunque por unas horas tuvo en su cuenta una suma que para muchos sería difícil rechazar, Sofía aseguró que nunca contempló quedarse con ese dinero, pues tenía claro que pertenecía a una organización para la que trabaja.