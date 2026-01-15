Stephanie Cayo disfruta de Costa Rica y se rinde ante su naturaleza y fauna

La actriz internacional Stephanie Cayo eligió Costa Rica como destino para disfrutar de unos días de descanso y conexión con la naturaleza. A través de sus redes sociales, la artista mostró desde su llegada al país y ha compartido diversas experiencias que evidencian su admiración por las bellezas naturales costarricenses.

Durante los últimos días, Cayo ha publicado imágenes y videos de paseos en yate, así como de avistamientos de ballenas, pizotes y otros animales, reflejando el contacto directo con la biodiversidad que ofrece el país.

Stephanie Cayo compartió imágenes de su llegada a Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Naturaleza, fauna y experiencias únicas

La actriz de “Hasta que nos volvamos a encontrar” ha destacado que las vivencias que ha tenido en Costa Rica han sido profundamente significativas, al punto de asegurar que le resulta difícil describir con palabras lo que ha experimentado. En sus publicaciones, dejó claro que estos momentos han sido aún más especiales al estar acompañada por su familia.

Las imágenes compartidas muestran escenarios de mar, selva y vida silvestre, reforzando la imagen de Costa Rica como un destino que combina aventura, tranquilidad y riqueza natural.

Un destino recurrente para figuras internacionales

La visita de Stephanie Cayo se suma a la lista de celebridades internacionales que eligen Costa Rica para vacacionar, atraídas por su biodiversidad, paisajes y la posibilidad de vivir experiencias auténticas lejos del ruido mediático.

Aunque la actriz no ha detallado cuánto tiempo permanecerá en el país ni las zonas exactas que ha visitado, sus publicaciones dejan ver que está disfrutando cada momento y aprovechando al máximo su estadía.

Nota realizada con ayuda de IA