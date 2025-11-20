Tercera renuncia sacude Miss Universe 2025 a horas de la final

A horas de la final del Miss Universe 2025, la presidenta del comité de selección, Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, anunció su retiro voluntario del certamen, sumándose a las renuncias recientes de Omar Harfouch y Claude Makélélé, lo que mantiene al concurso en medio de una fuerte controversia.

Tercera baja en el comité de selección

La Princesa Camilla di Borbone renunció a su rol como presidenta del comité de selección. (La Nación/LN con imágenes de archivo)

La salida de la princesa fue confirmada este miércoles, aunque los motivos oficiales no han sido detallados. Medios locales señalan que habría renunciado por el ambiente de tensión generado durante la concentración en Tailandia y por la incertidumbre surgida tras la salida de los otros dos jueces.

Renuncias previas encendieron las alarmas

La polémica comenzó con la renuncia de Omar Harfouch, quien acusó a la organización de presunto fraude. En su comunicado afirmó que se anunció un grupo improvisado de jueces para el programa Beyond the Crown e incluso señaló un posible conflicto de intereses vinculado a James Irvin Healy, a quien relacionó sentimentalmente con Yanina Gómez, Miss Universe Paraguay. Harfouch también aseguró que las 30 finalistas ya habían sido seleccionadas sin tomar en cuenta la opinión oficial del comité.

Claude Makélélé también dio un paso al costado

Claude Makélélé confirmó su salida por razones personales. (La Nación/LN con imágenes de archivo)

Horas después, el exfutbolista y entrenador Claude Makélélé confirmó su salida del equipo de jueces, explicando que no podría asistir por razones personales. Afirmó que la decisión fue difícil y destacó que mantiene en alta estima al certamen y sus valores de diversidad y empoderamiento.

Un escenario tenso rumbo a la final

Las tres renuncias ocurren justo antes de la coronación de la nueva reina, lo que coloca al Miss Universe 2025 en el centro del debate público y genera cuestionamientos sobre la transparencia y estabilidad del proceso de selección.

