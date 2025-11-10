Teleguía Farándula

Toni Costa otra vez tuvo que salir a aclarar uno de sus comentarios en Mira quién baila

Toni Costa hizo una aclaración durante gala de este domingo de Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Durante la más reciente gala del programa Mira quién baila, el juez Toni Costa tomó un momento para aclarar un comentario que generó confusión entre los participantes y el público.

Todo surgió a raíz de una cápsula de ensayos en la que se vio a Costa asesorando a la pareja formada por Mari Uriarte y Michael Rubí, quienes más tarde realizaron una presentación especial junto con Montserrat Del Castillo.

LEA MÁS: Pese al divorcio, Montserrat Del Castillo recibió un apoyo muy especial antes de su baile en Mira quién baila

Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
Toni Costa aclaró su comentario durante la última gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego de la actuación, Toni Costa elogió el desempeño del trío y aprovechó para aclarar la situación:

LEA MÁS: Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, confesó que tuvo un día terrible: “Mejor me hubiera quedado en la cama”

“¡Wao, menudo trío! Qué baile, qué maravilla, me encantó la fuerza, la energía, los acentos y en todo momento estuvieron bailando los tres. Pero, con todo el respeto y el amor de Dios, creo que el comentario que vi antes en el ensayo se malintencionó. En ningún momento estoy aquí para criticar, sino para aportar”.

“Llevo más de 37 años bailando”

Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
La aclaración se dio tras la presentación de Mari Uriarte, Michael Rubí y Montserrat Del Castillo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El también coreógrafo explicó que sus observaciones buscan ayudar a los participantes a crecer en su desempeño.

“Llevo ya más de 37 años bailando, he estado en la pista tantas veces que pienso que con un poco más de apertura y sencillez vamos a avanzar mucho más. En serio, no estoy aquí para retenerlos o que se sientan mal; al contrario, si mis palabras les calan y ayudan, estaré feliz porque ese es mi propósito”.

Su aclaración fue recibida con aplausos por parte del público y sus compañeros del jurado, quienes destacaron su profesionalismo y la forma respetuosa con la que abordó la situación.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaToni CostaNotas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.