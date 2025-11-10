Toni Costa otra vez tuvo que salir a aclarar uno de sus comentarios en Mira quién baila

Durante la más reciente gala del programa Mira quién baila, el juez Toni Costa tomó un momento para aclarar un comentario que generó confusión entre los participantes y el público.

Todo surgió a raíz de una cápsula de ensayos en la que se vio a Costa asesorando a la pareja formada por Mari Uriarte y Michael Rubí, quienes más tarde realizaron una presentación especial junto con Montserrat Del Castillo.

Toni Costa aclaró su comentario durante la última gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego de la actuación, Toni Costa elogió el desempeño del trío y aprovechó para aclarar la situación:

“¡Wao, menudo trío! Qué baile, qué maravilla, me encantó la fuerza, la energía, los acentos y en todo momento estuvieron bailando los tres. Pero, con todo el respeto y el amor de Dios, creo que el comentario que vi antes en el ensayo se malintencionó. En ningún momento estoy aquí para criticar, sino para aportar”.

“Llevo más de 37 años bailando”

La aclaración se dio tras la presentación de Mari Uriarte, Michael Rubí y Montserrat Del Castillo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El también coreógrafo explicó que sus observaciones buscan ayudar a los participantes a crecer en su desempeño.

“Llevo ya más de 37 años bailando, he estado en la pista tantas veces que pienso que con un poco más de apertura y sencillez vamos a avanzar mucho más. En serio, no estoy aquí para retenerlos o que se sientan mal; al contrario, si mis palabras les calan y ayudan, estaré feliz porque ese es mi propósito”.

Su aclaración fue recibida con aplausos por parte del público y sus compañeros del jurado, quienes destacaron su profesionalismo y la forma respetuosa con la que abordó la situación.

