Toni Costa responde a quienes dicen que tiene entre ojos a Ericka Morera

El público de Mira quién baila Costa Rica no dejó pasar la actitud de Toni Costa hacia Ericka Morera durante la última gala del programa.

Tras un comentario del juez, varios televidentes aseguraron que el coreógrafo “la tiene entre ojos” y que sus observaciones hacia ella son cada vez más personales.

“Te tengo que decir algo, vale, y es que veo que tienes grandes problemas con fijarte en lo que ocurre con las conversaciones que tengo con los otros en cuanto a opiniones. Pienso que esa energía tienes que enfocarla en ti, hacerla a tu favor porque está jugando en tu contra. No te fijes en nadie, compite contra ti misma, siempre; el resto que decida el jurado y el público en su casa”, expresó el español en vivo.

La producción de Mira quién baila Costa Rica compartió el clip en redes sociales, y la mayoría de televidentes consideraron que el juez ha sido “demasiado crítico” con la expresentadora y hasta expresaron que pareciera tener algo personal contra ella.

Este medio habló con el juez para ver qué opinaba sobre lo que decía la gente y nos respondió que para él no tenía sentido.

“No tiene ningún sentido lógico, ni normal que yo como juez la agarre en contra de un concursante del formato.

¿Con qué fin? ¿Por qué haría yo eso? ¡No tengo ningún motivo! Si lo único que quiero es aportar, es que avancen, aprendan y brillen”, dijo.

Toni explicó que el público tiene su percepción de las cosas en base a cómo lo ven y lo reciben, y no necesariamente es la realidad total.

El juez español de Mira quién baila Costa Rica, Toni Costa, respondió a quienes dicen que tiene algo personal contra Ericka Morera y explicó su verdadera intención. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo solo quise decirle que enfoque su energía en ella, en su baile, en su ensayo y en hacerlo cada día mejor. El hecho de usar la energía de uno en pararse a ver esos detalles de los demás, para mí es desenfocarse, y en una competencia se necesita enfoque y centrarse en uno mismo siempre. Así es como yo lo siento, pero tal vez no supe explicar bien mi punto y las palabras se confundieron de nuevo. Siento que a veces no me entiendan, no soy perfecto”, expresó.

El español se defendió y aseguró que él sabe bien cómo es y que Dios también lo sabe.

“Dios sabe cómo soy y cómo trato a las personas, por lo tanto, está más que demostrado que haga lo que haga se malinterpreta, y ahí sí que yo no puedo hacer nada, porque no depende ya de mí, sino de cómo lo ve quien me ve”, agregó.

Finalmente, Toni también señaló que muchas veces el problema está en las redes sociales que no siempre se usan con buenas intenciones.

“En ocasiones no se usan con buenos fines, más que para sacar partido y aprovecharse de la situación para su beneficio”, concluyó.