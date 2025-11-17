Toni Costa se “lavó la cara” tras polémica que generó con comentario sobre el swing criollo

Toni Costa, juez de Mira quién baila, decidió “lavarse la cara” este domingo al presentarse en la pista del programa y bailar swing criollo, tras unas palabras que hace algunas semanas generaron comentarios y reacciones del público.

El juez regresó a la pista para bailar popular ritmo

La presentación sorprendió al público y generó muchos aplausos Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la gala, Toni Costa sorprendió a la audiencia al levantarse de la mesa del jurado y unirse al show con una rutina de swing criollo. Lo hizo acompañado de su novia, Mimi Ortíz, finalista de la primera temporada del programa, en una presentación que buscó enviar un mensaje claro tras la polémica.

El gesto llegó días después de que una valoración sobre la participación de Daniel Montoya y Tatiana Sánchez generara conversaciones en redes, luego de decir que el baile había sido “alegre, divertido y fresco”, pero también usar una frase que no cayó bien entre el público y colectivos culturales al decir que “no requiere mucha técnica”.

El público reaccionó de inmediato

Toni Costa bailó swing criollo junto a Mimi Ortíz en la pista de Mira Quién Baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La decisión de bailar swing criollo fue interpretada como una forma de mostrar respeto al género y de responder de manera directa desde la pista. La coreografía con Mimi Ortíz generó aplausos del público presente y reacciones divididas en redes sociales, donde muchos destacaron que esta vez “puso el cuerpo” para demostrar su punto.

La Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense, así como miles de costarricenses, habían expresado su incomodidad en días previos, lo que hizo que la presentación de esta noche fuera vista como un gesto de reconciliación con quienes defienden la técnica y valor cultural del swing.

Toni Costa bailó swing criollo junto a Mimi Ortíz en la pista de Mira Quién Baila.

