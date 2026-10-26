Turistas colombianos sufrieron robo en Costa Rica tras parar solo 8 minutos por un café

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Un viaje a Costa Rica para celebrar el cumpleaños de un amigo terminó convirtiéndose en una experiencia amarga para un grupo de turistas colombianos, quienes denunciaron haber sido víctimas de un robo mientras se detenían a tomar café en Caldera, Puntarenas.

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La creadora de contenido Nathalie Quiroz contó en TikTok que ella y sus acompañantes estuvieron fuera del vehículo durante apenas ocho minutos. Sin embargo, cuando regresaron, descubrieron que les habían sustraído pertenencias de uno de los carros que alquilaron.

“Nos demoramos 8 minutos y cuando llegamos otra vez al carro, vimos que a uno de los autos le habían sacado cosas”, relató Quiroz en el video.

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Turistas colombianos denunciaron el robo de dos maletas, pasaportes y una billetera tras detenerse ocho minutos en Caldera, Puntarenas. (captura /captura)

Al revisar lo ocurrido, los viajeros se percataron de que no les habían robado una sola maleta, sino dos. Entre sus pertenencias había dos pasaportes, mientras que otro de sus amigos perdió su billetera con tarjetas de crédito.

El afectado logró cancelar las tarjetas, pero la pérdida de documentos y equipaje le generó preocupación durante su visita al país.

Turistas explicaron cómo habría ocurrido el robo

Quiroz explicó que el grupo es originario de Cali, Colombia, y que acostumbra tomar precauciones cuando viaja. Aun así, nunca imaginaron que pasarían por una situación de este tipo durante su estadía en Costa Rica.

Según les comentaron, los vehículos alquilados podrían resultar atractivos para los delincuentes porque no tenían vidrios polarizados, lo que permitía ver las pertenencias que estaban en el interior.

Además, los turistas señalaron que, aparentemente, los responsables habrían bloqueado la señal al cerrar el vehículo, por lo que habría quedado abierto.

Turistas colombianos denunciaron que les robaron pertenencias durante una parada en Caldera.

Turistas hicieron una advertencia a quienes visitan Costa Rica

La experiencia dejó decepcionados a los colombianos, quienes compartieron lo ocurrido con sus seguidores y les recomendaron mantener la precaución, incluso cuando visiten destinos que consideran seguros.

Los viajeros insistieron en que no se debe bajar la guardia ni dejar objetos de valor a la vista dentro de un vehículo, aunque la parada sea breve.

Su testimonio generó conversación en redes sociales sobre los riesgos de dejar equipaje y documentos importantes en carros de alquiler durante los recorridos turísticos.