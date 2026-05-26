Vacaciones de Choché Romano dieron inesperado giro y terminó varado con su familia

Choché Romano y su familia quedaron varados durante una escala mientras intentaban viajar a Bali. (redes/Instagram)

Lo que prometía ser un viaje soñado terminó convirtiéndose en toda una odisea para Choché Romano, su esposa Ash García y sus hijas, luego de que quedaran varados en Panamá por un inesperado problema migratorio durante sus vacaciones familiares.

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La situación fue contada por la misma Ash García por medio de redes sociales, donde explicó que la familia se había ganado un viaje a Bali, pero nunca imaginaron el inconveniente que enfrentarían antes de poder llegar al destino.

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Un detalle les cambió todos los planes

Según relató la esposa del presentador, el problema comenzó cuando descubrieron que para ingresar a Bali necesitaban varios requisitos migratorios que no tenían listos.

“Pedían visa, estados de cuenta, actas de nacimiento de las pequeñas. Encima habían dos días religiosos y migración no la abren”, contó Choché Romano mientras explicaba la complicada situación que estaban viviendo.

El presentador explicó que debido a todos esos trámites y atrasos terminaron quedándose en Panamá, país donde hacían escala antes de continuar el viaje.

La familia se quedó en Panamá. (redes/Instagram)

“Estamos buscando qué hacer, si cambiamos el destino”, reveló Romano mientras compartía con sus seguidores la incertidumbre que vivían en ese momento.

Pensaron hasta en cambiar completamente las vacaciones

El querido locutor también confesó que, debido al atraso y a la imposibilidad de resolver la situación rápidamente, comenzaron a analizar otras opciones para no perder por completo las vacaciones familiares.

Entre las posibilidades que manejaban estaba regresar a Costa Rica o cambiar el rumbo del paseo hacia otro destino más accesible para viajar de inmediato.

Incluso, Choché contó que también habían pensado en visitar países como Japón o Tailandia, pero para las fechas que necesitaban regresar al país ya no encontraban vuelos disponibles.

“Ahora estamos viendo si vamos a México, Colombia, Bahamas para ver si vamos a un santuario de animales”, comentó.

La familia también tiene pendiente un vuelo hacia República Dominicana, por lo que aún analizan cómo reorganizar todo el itinerario tras el inesperado problema que enfrentaron.

El presentador contó que descubrieron tarde varios requisitos migratorios necesarios para ingresar al destino.

A pesar del estrés y la incertidumbre, tanto Choché como Ash se tomaron la situación con humor y aprovecharon para compartir con sus seguidores cada detalle de la experiencia que terminó dándole un giro completo a sus vacaciones.