Valeria Rees casi hace algo impensado tras perder maleta con joyas de 42 mil dólares en Miss Universo

Valeria Rees contó que perdió una maleta con joyas y trajes de gala en Miss Universo. (Archivo/Archivo)

Valeria Rees, exmiss Costa Rica, contó que estuvo cerca de abrir una cuenta en OnlyFans tras una experiencia estresante en Miss Universo 2021.

La modelo explicó que los nervios y la intensa logística del certamen la hicieron contemplar esta opción antes de que la situación se resolviera.

Y es que durante su participación, las concursantes debían trasladarse constantemente con sus pertenencias.

“Ese día había una cena, y nos dijeron que no podíamos entrar con cosas, entonces todas dejamos las maletas en el lobby del hotel. Se suponía que solo estaba la organización y aún desconfiada, las dejé”, relató en TikTok.

Al terminar la actividad, Rees buscó su maleta, pero no estaba. “Tenía una pelota en la garganta, sentía ganas de vomitar, estaba nerviosa. Ahí tenía todos los trajes de gala, maquillaje y unas joyas valoradas en 42 mil dólares (poco más de 21 millones de colones)”.

Con la esperanza de que la organización recuperara sus pertenencias, inventó que dentro de la maleta estaba su pasaporte.

Rees aconseja a futuras concursantes usar accesorios con respaldo o regalados para evitar problemas.

“Nada aparecía y yo no tenía nada de ropa. Mi roomie me dijo que en los certámenes pasaba eso. A los días llegó una cuidadora y dijo que había aparecido, pero nunca me dijo quién la tomó”, detalló.

La exreina de belleza recordó que solo pensaba en cómo reemplazaría esa enorme suma de dinero. “Me vi en la página sexy. ¿Y es que de dónde voy a sacar 42 mil dólares? Fue horrible”, confesó.

Valeria destacó que las joyas eran un patrocinio y no propiedad personal, por lo que la preocupación era mayor.

“Chicas, si van a un certamen, usen joyas que sean regaladas o que tengan respaldo por si pasa algo. Por dicha lo mío no pasó a más, pero hubiera preferido usar de Amazon y estar tranquila”, agregó.

Sin duda, uno de los momentos de mayor pánico en su vida, que hoy comparte para alertar a futuras concursantes y mostrar la importancia de estar preparadas para imprevistos durante los certámenes de belleza.