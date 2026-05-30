Teleguía Farándula

Vanessa Pulgarín se coronó como la gran ganadora de Miss Grand All Stars 2026

La colombiana Vanessa Pulgarín se dejó la corona del certamen internacional realizado en Tailandia, mientras que la costarricense Melania Villalta también dio de qué hablar

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
miss
Vanessa Pulgarín fue quien se dejó la corona del certamen internacional realizado en Tailandia. foto: Caracol. (miss/miss)

La primera edición del Miss Grand All Stars 2026 ya tiene ganadora. La colombiana Vanessa Pulgarín fue quien se dejó la corona del certamen internacional realizado en Tailandia, luego de destacar durante toda la competencia y convertirse en una de las grandes favoritas del público y del jurado.

LEA MÁS: Melania Villalta llega motivada a final de Miss Grand Internacional y ya suma nuevos proyectos en televisión

La modelo y ex Miss Universe Colombia logró imponerse gracias a sus altas calificaciones, carisma y desempeño sobre el escenario, consolidándose como la nueva reina de este concurso que reunió a reconocidas representantes de distintos países.

LEA MÁS: El hombre más guapo de Costa Rica sorprendió así a Melania Villalta en Tailandia

Mientras tanto, Costa Rica también tuvo representación con Melania Villalta, quien durante varias semanas llamó la atención de los seguidores de los certámenes de belleza por su participación en las distintas actividades oficiales.

Aunque la costarricense no logró avanzar hasta la corona, sí consiguió el respaldo y cariño de muchos seguidores que destacaron el esfuerzo, la disciplina y la actitud que mostró durante el concurso.

Incluso, tras finalizar el certamen, la organización Adriano Models resaltó el trabajo realizado por Villalta y aseguró sentirse orgullosa de su desempeño.

“Brilló en el opening, lo hizo muy bien y estamos orgullosos”, señalaron.

En redes sociales también abundaron los mensajes de apoyo para la representante nacional, donde muchos usuarios le agradecieron haber llevado el nombre de Costa Rica a una competencia internacional y destacaron la entrega que mostró durante todo el proceso.

Melania Villalta
Melania Villalta representó a Costa Rica en la primera edición del Miss Grand All Stars 2026. (Instagram/Instagram)

La edición 2026 del Miss Grand All Stars se realizó en Tailandia y reunió a destacadas exreinas y representantes de belleza de diferentes partes del mundo.

Al final, la gran triunfadora fue Vanessa Pulgarín, quien sumó un nuevo logro a su carrera internacional y dejó en alto el nombre de Colombia en esta primera edición del certamen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
melania villaltavanessa pulgarínmiss grand all starsmiss grand all stars 2026
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.