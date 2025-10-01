Vica Andrade conmovió con un mensaje para su mamá que parte el alma

La mamá de Vica Andrade falleció este lunes. (tomada de redes /Tomada de redes sociales)

Con palabras que parten el alma, Vica Andrade le rindió homenaje a su mamá recién fallecida, mostrando la tristeza y el amor infinito que la unieron a ella.

LEA MÁS: Vica Andrade enfrenta otro doloroso momento en su vida al fallecer uno de sus seres más amados

“Qué dolor tan profundo es esto, Dios mío. Quiero agradecer a todos por sus mensajes, por su cariño y apoyo”, comenzó diciendo en su perfil de redes sociales.

La presentadora confesó que este duro duelo será también un impulso para avanzar, tal y como le enseñó su madre, María Elena Solís Vargas, quien falleció a los 90 años este lunes.

Vica Andrade compartió un doloroso mensaje. Captura (Vica Andrade/Vica Andrade)

“Mamita, sé que ahora más que nunca es el tiempo de avanzar, de entender que lo importante en esta vida es levantarnos del barro y seguir adelante como tú me enseñaste. Te amo y te voy a extrañar demasiado”, expresó junto a una foto que guardará como uno de sus recuerdos más valiosos.

La oriunda de Palmares, de Alajuela, también compartió imágenes del féretro de su madre y varios recuerdos familiares. En las publicaciones, incluyó a su esposo, el productor Memo del Bosque, quien murió hace apenas cinco meses, haciendo aún más doloroso este momento para ella.