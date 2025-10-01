Teleguía Farándula

Vica Andrade conmovió con un mensaje para su mamá que parte el alma

Vica Andrade despidió a su madre, María Elena Solís Vargas, con un mensaje cargado de amor y dolor tras su fallecimiento a los 90 años

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Vica andrade
La mamá de Vica Andrade falleció este lunes. (tomada de redes /Tomada de redes sociales)

Con palabras que parten el alma, Vica Andrade le rindió homenaje a su mamá recién fallecida, mostrando la tristeza y el amor infinito que la unieron a ella.

LEA MÁS: Vica Andrade enfrenta otro doloroso momento en su vida al fallecer uno de sus seres más amados

“Qué dolor tan profundo es esto, Dios mío. Quiero agradecer a todos por sus mensajes, por su cariño y apoyo”, comenzó diciendo en su perfil de redes sociales.

La presentadora confesó que este duro duelo será también un impulso para avanzar, tal y como le enseñó su madre, María Elena Solís Vargas, quien falleció a los 90 años este lunes.

Vica Andrade
Vica Andrade compartió un doloroso mensaje. Captura (Vica Andrade/Vica Andrade)

“Mamita, sé que ahora más que nunca es el tiempo de avanzar, de entender que lo importante en esta vida es levantarnos del barro y seguir adelante como tú me enseñaste. Te amo y te voy a extrañar demasiado”, expresó junto a una foto que guardará como uno de sus recuerdos más valiosos.

La oriunda de Palmares, de Alajuela, también compartió imágenes del féretro de su madre y varios recuerdos familiares. En las publicaciones, incluyó a su esposo, el productor Memo del Bosque, quien murió hace apenas cinco meses, haciendo aún más doloroso este momento para ella.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vica andrademamá de Vica AndradeMaría Elena Solís Vargasactriz costarrisenceduelo Vica andradeMéxico
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.