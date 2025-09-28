Video: Beéle sale bailando con Shakira tras lío legal con su ex por filtración de grabación íntima

Beéle salió bailando con Shakira. Foto: David Chacón (David Chacón)

El cantante colombiano Beéle dejó con la boca abierta a más de uno al reaparecer en redes sociales bailando muy sexy junto a una famosa colega, justo en medio del problema legal que enfrenta con su expareja Isabella Ladera tras la filtración de un video íntimo de ambos.

En un video que se viralizó en Instagram, Beéle aparece sonriente y relajado bailando con nada más y nada menos que con Shakira.

Según la revista People en Español, ambos disfrutan del ritmo de “Currucuchu”, tema de la cantante folclórica Niña Emilia, mientras se mueven en un estudio de grabación.

La escena desató especulaciones sobre una posible colaboración musical entre los dos artistas, aunque ninguno de ellos ha confirmado nada. Lo cierto es que los fans celebraron ver a Beéle feliz y compartiendo con la barranquillera, dejando atrás, al menos por un momento, la tensión que rodea su vida personal.

Y es que Beéle enfrenta una demanda interpuesta por Ladera, quien lo acusa de invasión de privacidad, acoso sexual cibernético y negligencia. La modelo e influencer asegura que el cantante fue responsable de la filtración de un video íntimo de ambos, situación que él ha negado rotundamente.

Mientras el proceso avanza, Beéle muestra otra cara en redes: la de un artista disfrutando de la música y compartiendo tarima de baile con una de las figuras más grandes de Colombia.