(Videos) A Isabella Ladera se le vinieron las lágrimas al hablar del video con Beéle

Isabella Ladera volvió a referirse al video íntimo que se filtró de ella con el cantante colombiano Beéle.

La influencer venezolana lo hizo a través de sus redes y hablando frente a la cámara con mucho dolor por todo lo que está viviendo.

Ladera dijo estar indignada y preocupada por la invasión a su privacidad, y enfatizó sobre la necesidad de respetar la intimidad de las personas.

“No es justo, no es justo, y yo la verdad no sé cómo me voy a recuperar de esto, cómo nos vamos a recuperar de esto”, dijo con lágrimas en sus ojos.

La influencer también insistió a sus seguidores que no compartan el video más, porque aseguró que no solo le han causado un daño a ella, sino a toda su familia.

“¿Cuánto más? ¿Cuánto más podremos aguantar o simplemente nos tenemos que acostumbrar a esta mierda y resignarnos? Cien veces pasa y cien veces nos va a doler. Tengo el alma rota. Eso no es normal, eso no es sano, esto no es humano", mencionó llorando.

Además, recalcó que le pasan mandando videos y que ha recibido mensajes de su abuela y de sus tías después de lo ocurrido.

Isabella también dijo que la filtración del video no tiene relación con el robo que sufrió días atrás.

“Lo de mi carro y el robo del tlf (teléfono) que estaba ahí dentro no tienen nada que ver con lo que está pasando”, mencionó en otra de sus historias en Instagram.

Al conocer de la filtración del video, dijo que habló con su familia y con Hugo García, su actual pareja sentimental, para que estuvieran enterados.

