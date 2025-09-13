Beéle llegó a Costa Rica con buena compañía y reveló qué es lo que más le gusta del país

Beéle en dará un concierto esta noche en Parque Viva. (Beéle/Instagram)

El cantante colombiano Beéle ya se encuentra en Costa Rica y antes de su esperado concierto de este sábado 13 de setiembre en el Parque Viva, en Alajuela, reveló qué es lo que más le gusta de Tiquicia y por qué está encantado con su visita.

El artista llegó acompañado del creador de contenido colombiano Westcol y su equipo, quienes mostraron en redes sociales su primera impresión al pisar territorio nacional. Westcol confesó que era su primera vez en el país y aprovechó para mostrar a Beéle, quien no dudó en destacar uno de sus platillos favoritos.

“Hermano, rondón, hay demasiadas cosas bacanas, la comida de Costa Rica es una de mis favoritas”, comentó Beéle, dejando claro que la gastronomía nacional es uno de los aspectos que más lo conquista.

Beéle estará este sábado en Parque Viva

Westcol, por su parte, aseguró que el cantante le recomendó disfrutar tanto como él la experiencia en Costa Rica. Incluso, dejó abierta la posibilidad de extender su estadía: “Quizás nos quedamos unos días más”, expresó.

El concierto de Beéle será en Parque Viva a las 8 de la noche y promete ser una de las presentaciones más esperadas del mes, en la cual sonarán sus grandes éxitos y compartirá escenario con otros artistas.