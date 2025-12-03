Video: Fan se roba el show al cantar con Limp Bizkit en pleno concierto en Costa Rica

Un fan se robó el show durante el concierto de Limp Bizkit este martes 2 de diciembre en Parque Viva, en Alajuela. En pleno espectáculo, la banda estadounidense lo invitó al escenario y el joven terminó encendiendo mucho más al público.

Un fan vivió el mejor día de su vida en el show de Limp Bizkit. (Fiorella Montoya/Fiorella Montoya)

Apenas subió, se presentó como Nelson, levantó el micrófono y soltó un “¡Una bulla, una bulla!”, listo para cantar como si fuera parte del grupo.

El locutor Danny Álvarez fue uno de los que compartió el video del momento y escribió: “Te quiero mucho, Nelson”.

El fan, de apellido García, publicó después en sus redes que estaba feliz de haber compartido escenario con los artistas y aún más orgulloso porque muchas personas empezaron a seguirlo. Contó también que es integrante de la banda Crownest, por lo que esta aparición fue un gran impulso para él.

La presentación de Limp Bizkit ya era muy esperada por los fans ticos, pero el gesto de subir a un seguidor y dejarlo cantar se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.