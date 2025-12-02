Conciertos

Festival Loserville: horarios, accesorios y todo lo que debe saber

Parque Viva recibirá a miles de fanáticos para vivir el festival Loserville 2025

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Costa Rica vivirá este martes 2 de diciembre un espectáculo sin precedentes con la realización del festival Loserville 2025, considerado el festival de rock más grande y ambicioso en la historia del país.

La cita reunirá en un solo escenario a grandes referentes internacionales como Limp Bizkit, Bullet for My Valentine, 311, Riff Raff, Ecca Vandal y Slay Squad, para un evento que mezcla rock, metal alternativo y nu metal.

El festival se llevará a cabo en Parque Viva, donde las puertas abrirán a partir de la 1 p.m. Desde temprano, los asistentes podrán disfrutar no solo de la música, sino también de actividades, zonas interactivas y varias sorpresas que la organización preparó para el público.

Festival Loserville
Parque Viva será el escenario del festival Loserville 2025, que promete hacer historia en el país. (Cortesía One)

Horarios oficiales de cada presentación

La organización confirmó los horarios para que nadie se pierda a su artista favorito:

Slay Squad: 3:10 p.m.

Ecca Vandal: 4 p.m.

Riff Raff: 4:55 p.m.

311: 5:55 p.m.

Bullet for My Valentine: 7:05 p.m

Limp Bizkit: 8:10 p.m.

Accesos habilitados para vehículos y peatones

Para facilitar la llegada del público, los vehículos podrán ingresar por el acceso #2 y #4, mientras que los peatones deberán entrar por el acceso #3.

Objetos que no podrá ingresar al festival

Las autoridades y la producción recordaron que hay una lista estricta de objetos prohibidos para evitar contratiempos. Entre estos están aerosoles, armas, alimentos o bebidas, bancos, botellas, bultos, cigarros, binoculares, drogas, encendedores, monedas y objetos punzocortantes, entre otros.

Loserville 2025 promete una experiencia inolvidable

Con una producción de gran escala y un cartel internacional que pocas veces se ha visto en Costa Rica, Loserville 2025 se proyecta como una fecha histórica para los fanáticos del rock y un evento que elevará el nivel de los espectáculos masivos en el país.

