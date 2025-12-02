Ángela Aguilar se arrodilló dos veces ante su público durante concierto por este motivo

La artista Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, esta vez debido a uno de sus conciertos en Texas, Estados Unidos.

La cantante no ha estado pasando un buen momento tras los ataques que ha enfrentado en redes sociales por su matrimonio con Christian Nodal.

Baja asistencia en concierto de Texas

Hace unas semanas se reportó la baja venta de entradas para sus presentaciones en Estados Unidos.

Ángela Aguilar se arrodilló dos veces en el escenario ante la baja asistencia a su show.

Algo que no pasó desapercibido en Texas es que solo algunos sectores del recinto lograron llenarse, mientras que el resto permaneció vacío, según se aprecia en los videos que se han hecho virales.

Este video fue compartido por el periodista Javier Ceriani.

Esta situación se suma al difícil momento que atraviesa la cantante.

Ángela Aguilar, consciente de la polémica, procedió a arrodillarse dos veces ante el público como gesto de profundo agradecimiento.

Origen de la controversia

Desde que la artista decidió iniciar una relación con Christian Nodal, expareja de la cantante Cazzu, la hija de Pepe Aguilar ha sido objeto de constantes críticas y ataques en redes.