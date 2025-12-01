Solo quedan estas localidades para ver a Ricardo Montaner en Parque Viva

Ricardo Montaner llegará a Costa Rica el 27 de marzo de 2026 para presentarse en Parque Viva, como parte de su gira internacional “El Último Regreso World Tour 2026”.
Este esperado tour incluye conciertos en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, así como presentaciones en ciudades de España, Francia e Italia, entre otros destinos de Europa.
Venta avanzó rápidamente
El pasado 13 de noviembre inició la preventa de entradas y sus seguidores respondieron rápidamente. Varias zonas ya están agotadas debido al fuerte interés del público por ver nuevamente al artista en el país.
Actualmente quedan pocos espacios disponibles en las localidades General, Lounge, Golden Circle 101-102 y Alfombra Roja, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible para asegurar un lugar.
Precios y sectores disponibles
Los precios de los boletos van desde $45,90 (₡22.675 aproximadamente) hasta $181,15 (₡89.490 aproximadamente), dependiendo del sector elegido.
El espectáculo estará cargado de nostalgia, grandes éxitos y una producción de primer nivel que marca esta gran gira.