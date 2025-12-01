Solo quedan estas localidades para ver a Ricardo Montaner en Parque Viva

Ricardo Montaner llegará a Costa Rica el 27 de marzo de 2026 para presentarse en Parque Viva, como parte de su gira internacional “El Último Regreso World Tour 2026”.

LEA MÁS: After party de Bad Bunny: las primeras entradas ya se agotaron y esto costaban

Este esperado tour incluye conciertos en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, así como presentaciones en ciudades de España, Francia e Italia, entre otros destinos de Europa.

LEA MÁS: San José se iluminará este martes para darle la bienvenida al Mes de la Luz y este será el punto de encuentro

Venta avanzó rápidamente

El pasado 13 de noviembre inició la preventa de entradas y sus seguidores respondieron rápidamente. Varias zonas ya están agotadas debido al fuerte interés del público por ver nuevamente al artista en el país.

Ricardo Montaner regresará a Costa Rica en marzo del 2026. (Mayela López)

Actualmente quedan pocos espacios disponibles en las localidades General, Lounge, Golden Circle 101-102 y Alfombra Roja, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible para asegurar un lugar.

Precios y sectores disponibles

Los precios de los boletos van desde $45,90 (₡22.675 aproximadamente) hasta $181,15 (₡89.490 aproximadamente), dependiendo del sector elegido.

El espectáculo estará cargado de nostalgia, grandes éxitos y una producción de primer nivel que marca esta gran gira.