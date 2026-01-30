Teleguía Farándula

¡Ya nació! Max Barberena presentó a su bebé con emotiva y tierna publicación

El retahilero costarricense y presentador de Teletica compartió la llegada de su primer hijo con un mensaje cargado de fe, amor y agradecimiento

Por Hillary Chinchilla Marín

La figura de Teletica y retahilero costarricense Max Barberena anunció este jueves el nacimiento de su bebé Josué, noticia que compartió con un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su agradecimiento a Dios, a su pareja y al personal médico que los acompañó durante el embarazo y el parto.

A través de su cuenta, Barberena celebró la llegada de su hijo con palabras llenas de emoción y fe.

Gracias a Dios por este regalo maravilloso en nuestras vidas. Bienvenido, Josué”, escribió el comunicador, junto a emotivas fotos del parto.

Mensaje especial para la madre

Max Barberena
Max Barberena anunció el nacimiento de su hijo Josué en redes sociales. (Cortesía/Cortesía)

En la publicación, Barberena dedicó un mensaje especial a su pareja, Mely Calderón, destacando su fortaleza y entrega durante el proceso de gestación.

Hoy te amo y te admiro más que nunca por tu amor, tu fuerza y entrega infinita durante todo el embarazo. Tu amor hizo posible este milagro”, expresó.

El presentador también agradeció al pediatra Luis Alonso Picado, al ginecólogo Daniel Nissman y a todo el personal del Hospital CIMA San José, resaltando el cuidado y profesionalismo recibido en cada momento.

Además, reconoció el trabajo de Sissi Escalante, encargada de capturar los primeros instantes del recién nacido.

Barberena cerró su mensaje con palabras dedicadas a su hijo, dejando claro el impacto que su llegada ha tenido en la familia.

Josué, llegaste para cambiarlo todo. Te amamos”, concluyó.

La noticia fue recibida con múltiples mensajes de felicitación por parte de seguidores, colegas y figuras del medio nacional.

El presentador agradeció a su pareja por su fortaleza durante el embarazo.
El presentador agradeció a su pareja por su fortaleza durante el embarazo. (Instagram/Tomada de Instagram)

