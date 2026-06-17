“Ya vayan al sicólogo”: Sharon Segura explotó contra usuarios de Facebook

Sharon Segura revisó Facebook y terminó mandando al sicólogo a varios usuarios. (Instagram/Instagram)

Sharon Segura perdió la paciencia y decidió responder a quienes suelen dejar comentarios negativos en sus publicaciones.

La influencer compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que confesó que quedó sorprendida por la cantidad de críticas y comentarios ofensivos que encontró al revisar Facebook, plataforma donde también se comparten muchos de sus contenidos.

La fuerte reacción de Sharon Segura tras leer comentarios ofensivos en redes sociales. (sharon segura /sharon segura)

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Según explicó, desde muy temprano se encontraba atendiendo asuntos laborales cuando decidió echar un vistazo a esa red social.

“Desde las 5:45 a.m. estoy respondiendo mensajes de trabajo, porque a veces solo se puede en horas raras”, comentó.

Fue entonces cuando comenzó a revisar algunas publicaciones y se topó con una situación que no esperaba.

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“Me puse a revisar Facebook porque todo lo que se publica aquí se replica allá. Juepuchis, ¿qué tanto mal le han hecho a las señoras de Facebook?”, escribió.

Segura aseguró sentirse impactada por la cantidad de mensajes que, según ella, estaban cargados de ofensas y negatividad.

“Estoy impactada por la cantidad de comentarios fuera de lugar, ofensivos y llenos de odio que escriben. Pensé que eso solo se veía en TikTok”, agregó.

La creadora de contenido también aprovechó para enviar un mensaje directo a las personas que suelen criticarla desde esa plataforma.

“Bueno, para los que me ven desde Facebook, los leo y me decepciono. Sé que no les importa, pero ya vayan al sicólogo”, expresó.

No es la primera figura pública que señala el tono de algunos comentarios que circulan en redes sociales.

Aunque la influencer no respondió a usuarios específicos ni detalló cuáles mensajes provocaron su molestia, sí dejó claro que quedó decepcionada por la actitud de algunas personas que interactúan con sus publicaciones.