Sharon Segura habla sin filtros de si la fiesta del primer año de su hijo será a puro canje

La expresentadora Sharon Segura ya está contando los días para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida: el primer cumpleaños de su hijo Oliver.

La exfigura de La Roncha dio a luz el 3 de agosto del 2025 y, ante la cercanía de la fecha, ya comenzó con los preparativos del festejo que promete ser por todo lo alto.

Sharon Segura es bastante seguida en redes sociales, lo que le da muchas "ventajas comerciales". Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

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Esta semana, la modelo respondió varias preguntas de sus seguidores en Instagram relacionadas con el esperado cumpleaños del pequeño.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue cuando habló abiertamente sobre los posibles canjes y patrocinios que utilizaría para organizar la celebración.

Como creadora de contenido y figura con miles de seguidores, Sharon puede trabajar con marcas que le brinden productos o servicios a cambio de promoción en redes sociales.

“Ojalá todo sea 100 por ciento canje, pero bueno, tengo marcas con las que trabajo hace años y ustedes saben que, obviamente, van a estar en mis eventos y si están en mis cumpleaños, ¿cómo no van a estar en el cumpleaños de mi hijo o de mis hijos?”, afirmó.

Sharon Segura está cerca de dos meses de cumplir su primer año como mamá. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

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La también influencer aclaró que, independientemente de si contrata servicios mediante pago o intercambio comercial, seguirá recomendando aquello con lo que realmente esté satisfecha.

“Si yo estoy satisfecha con un servicio, con un producto, ¿cómo no voy a recomendarlo?, así sea canje 50, 100, 30, 70, lo que sea, independientemente de eso”, comentó.

Además, reconoció que como creadora de contenido tiene beneficios que piensa aprovechar.

“Nosotros como creadores tenemos ese beneficio, no voy a negarlo; por supuesto que no, (pero) la marca tiene beneficio por ser expuesta a mi comunidad, a ustedes que confían en mi criterio, en lo que yo les recomiendo. Obviamente, tengo el beneficio de no tener que sacar el 100 por ciento del efectivo, así que probablemente sí haya canjes, y feliz”, expresó.

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