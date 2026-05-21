Sharon Segura revela si mostrará el rostro de su bebé en su primer cumpleaños

Sharon Segura abrió una dinámica de preguntas en redes sociales para conversar con sus seguidores sobre el primer cumpleaños de su bebé Oliver.

Entre las consultas más repetidas estuvo si finalmente mostrará el rostro del pequeño durante la celebración, ya que hasta ahora ha preferido mantenerlo en privado.

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Mantiene la privacidad de Oliver

“Creo que no es necesario que mi bebé se vea, porque desde que nació ha sido una parte importante de mis redes sociales sin necesidad de que se le vea totalmente su carita.

Sharon Segura prefiere no mostrar el rostro de su bebé. (Instagram/Instagram)

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“Así que, bueno, encontraré la forma. Yo les he dicho que hasta el momento la decisión es que no esté en redes sociales; no sé si eso va a cambiar en algún momento, también se los he dicho, pero en este momento estamos todavía con esa posición”, expresó.

Además, agradeció a las personas que han respetado su decisión, incluidos Sheiris Montero y Greivin Morgan durante la fiesta de la pequeña Sahel, ya que procuraron en todo momento evitar que el rostro del bebé de Sharon apareciera en fotografías y videos compartidos en redes sociales.